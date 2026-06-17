به گزارش ایلنا، در دومین دیدار از گروه I جام جهانی 2026، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و عراق از ساعت 01:30 بامداد امروز (چهارشنبه - به وقت ایران) رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه در نهایت با پیروزی 4 بر یک تیم نروژ به پایان رسید.

در حالی که بازی تا دقیقه 29 با تساوی بدون گل در جریان بود، ارلینگ هالند در این دقیقه روی پاس در عرض بازیکن نروژ به خوبی خود را به توپ رساند و اولین گلش را در جام جهانی 2026 به ثمر رساند تا نروژ با یک گل از حریف خود پیش بیفتد.

10 دقیقه بعد از این گل، ایمن حسین مهاجم بلند قامت عراق در دقیقه 39 با یک ضربه سر دیدنی بالاتر از مدافعان نروژ دروازه این تیم را باز کرد و کار را به تساوی کشاند. این پایان کار نبود و هالند یک بار دیگر در دقیقه 43 روی اشتباه وحشتناک مدافعان و دروازه‌بان عراق، توانست گل دوم خود و نروژ را به ثمر برساند.

در نیمه دوم هم نروژ در دقیقه 76 روی یک ضربه کرنر توسط لئو اوستیگارد دروازه عراق را گشود و کریستیان تورستوت در دقیقه 7+90، چهارمین گل نروژ را وارد دروازه نماینده آسیا کرد. عراق با این نتیجه، اولین باخت آسیایی‌ها در جام جهانی 2026 را رقم زد و شکست‌ناپذیری نمایندگان قاره کهن در این دوره شکسته شد. پیش از این کره جنوبی و استرالیا مقابل حریفان خود پیروز شدند و تیم‌های ژاپن، ایران و قطر در دیدار با رقبا به تساوی دست یافته بودند.

پی‌یر آتچو از کشور گابن قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و زید تحسین از عراق را با کارت زرد جریمه کرد.

در اولین بازی این گروه هم فرانسه ساعاتی پیش با نتیجه 3 بر یک سنگال را شکست داده بود. در این بازی کیلیان امباپه مانند هالند دو بار موفق به گلزنی شده بود.

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