آشنایی با رویارویی اتریش و اردن در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، اتریش و اردن در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ (۸ نوامبر ۲۰۲۳) ساعت ۰۱:۰۰ به وقت ایران در استادیوم لویس در سانتا کلارا به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار دومین بازی گروه J خواهد بود و پس از دیدار تیم ملی آرژانتین با الجزایر برگزار می‌شود. در حالی که اتریش به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از مدعیان صعود به دور بعد است، اردن نیز در تلاش است تا نخستین حضور خود در جام جهانی را به بهترین شکل آغاز کند.

این دیدار، بیستمین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و به عنوان نخستین تقابل رسمی بین اتریش و اردن به شمار می‌رود. همچنین این اولین بار است که تیم ملی اتریش در یک جام جهانی با یک حریف آسیایی روبرو می‌شود. بنابراین، این بازی در کالیفرنیا آغازگر تاریخچه‌ای جدید بین این دو تیم خواهد بود.

اتریش پس از آخرین حضور خود در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، موفق شد پس از ۲۸ سال به این مسابقات بازگردد و با قرار گرفتن در صدر گروه خود در مرحله انتخابی یوفا، بالاتر از بوسنی و هرزگوین، به این موفقیت دست یابد. بهترین عملکرد تاریخ این تیم، کسب مقام سوم در جام جهانی ۱۹۵۴ سوئیس است، جایی که در یک بازی تاریخی با نتیجه ۷-۵ بر سوئیس پیروز شدند؛ این بازی هنوز هم به عنوان پرگل‌ترین دیدار تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود.

با این حال، اتریش تنها موفق به کسب یک پیروزی در نه دیدار اخیر خود در جام‌های جهانی شده است که آن هم پیروزی ۲-۱ برابر ایالات متحده در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا بوده است. نکته جالب این است که این تیم معمولاً در نیمه دوم بازی‌ها بهتر عمل می‌کند و ۱۳ گل از ۱۴ گل اخیر خود در جام جهانی را پس از استراحت به ثمر رسانده است.

مارکو آرناتویچ، مهاجم ۳۷ ساله این تیم، به عنوان بهترین گلزن اتریش در مرحله انتخابی با هشت گل شناخته می‌شود و در کنار مارسل سابیتزر، یکی از با تجربه‌ترین بازیکنان نسل کنونی است.

وضعیت اردن در جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی اردن، نایب قهرمان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، با داستانی جذاب به جام جهانی می‌آید. این تیم برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته و امیدوار است که مانند عربستان سعودی در سال ۱۹۹۴، به مرحله بعدی صعود کند. اردن با یک کارنامه قوی و بدون شکست در بازی‌های خارج از خانه، توانسته است به این موفقیت دست یابد و در مجموع ۳۲ گل در مرحله انتخابی به ثمر رسانده است.

علی اولوان، مهاجم این تیم، با نه گل به عنوان بهترین گلزن اردن در مرحله انتخابی شناخته می‌شود و محمود الماردی نیز با شش پاس گل، نقش کلیدی در عملکرد هجومی تیم ایفا کرده است.

برای اردن، این تجربه‌ای کاملاً جدید خواهد بود و آن‌ها به دنبال کسب نخستین امتیازهای خود در تاریخ جام جهانی هستند. با این حال، نتایج اخیر آن‌ها شامل شکست‌هایی برابر کلمبیا، سوئیس و مراکش و یک پیروزی ۱-۰ برابر عربستان سعودی، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های آماری، اتریش به عنوان تیم مورد علاقه برای پیروزی در این دیدار شناخته می‌شود.

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