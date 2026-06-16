به گزارش ایلنا، آرسنال به دنبال جذب ستاره ۸۰ میلیون پوندی چریس، لیدز در حال بررسی پیشنهاد برای ستاره ساوت‌همپتون، منچسترسیتی در مذاکرات برای جذب مدافع ۱۸ ساله پاری‌سن‌ژرمن و منچستریونایتد در نظر دارد دو بازیکن از وستهام به خدمت بگیرد: گزارش وضعیت پنجره نقل و انتقالات

پنجره نقل و انتقالات فوتبال از ۱ سپتامبر باز است و باشگاه‌ها به دنبال جذب بازیکنان جدید برای فصل آینده هستند. در این میان، آرسنال و لیدز به دنبال تقویت تیم‌های خود هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، آرسنال همچنان به جذب الکس اسکات، هافبک بورنموث، علاقه‌مند است. این باشگاه ارزش اسکات را ۸۰ میلیون پوند تخمین زده و در تلاش است تا او را به قرارداد جدیدی متعهد کند. همچنین، آرسنال به دنبال جذب ساندرو تونالی نیز هست. در همین حال، تاتنهام نیز در حال برنامه‌ریزی برای ارائه پیشنهادی برای تونالی است.

مدافع وستهام، مایکل فوربز، به صورت قرضی به داندی یونایتد پیوسته است. این بازیکن ۲۲ ساله هیچ‌گاه در ترکیب اصلی وستهام به میدان نرفته و تجربه بازی در تیم‌های بریستول راورز و نورث‌همپتون را دارد.

باشگاه اورتون در حال نزدیک شدن به توافق برای جذب کای هاچیسون، مهاجم ۱۶ ساله داندی یونایتد است. این بازیکن جوان پیشنهاد قرارداد حرفه‌ای از باشگاه داندی یونایتد را رد کرده است.

لیدز یونایتد در حال بررسی پیشنهاد برای شی چارلز، هافبک ۲۰ میلیون پوندی ساوت‌همپتون است. این بازیکن که به تیم ملی ایرلند شمالی نیز دعوت شده، در نیمه‌نهایی پلی‌آف مقابل میدلزبرو گل برتری را به ثمر رساند، اما تیمش به دلیل جنجال اسپایگیت از حضور در فینال محروم شد.

رینجرز نیز با بیلی رایس، هافبک خود، قرارداد جدیدی امضا کرده و او به صورت قرضی به کیلمارنوک خواهد رفت. این بازیکن ۱۹ ساله در فصل گذشته تنها یک بار در جام لیگ به میدان رفت و حالا به دنبال کسب تجربه بیشتر است.

منچسترسیتی در حال مذاکره برای جذب هرمان مالونگا، مدافع ۱۸ ساله پاری‌سن‌ژرمن است. این بازیکن که قرارداد جدیدی از پاری‌سن‌ژرمن را رد کرده، با سیتی بر سر یک قرارداد پنج ساله به توافق رسیده است.

در نهایت، منچستریونایتد در حال بررسی جذب دو بازیکن وستهام، ماتیوس فرناندس و کریسنسو سامرویل است. این باشگاه به دنبال کاهش قیمت پیشنهادی وستهام برای این دو بازیکن است که تا ۱۴۰ میلیون پوند تخمین زده شده است.

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