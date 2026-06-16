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پایان یک چالش نگران کننده

حل مشکل مهدی ترابی در ویزای آمریکا

حل مشکل مهدی ترابی در ویزای آمریکا
کد خبر : 1800302
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ستاره تیم ملی که با ویزای یک بار مصرف و بعد از جدال با نیوزیلند با مشکل برای بازی بعدی مواجه شده بود، اکنون این مشکل را برطرف کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در پی انقضای ویزای «یک‌بار ورود» مهدی ترابی به امریکا، با اقدامات انجام گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و هماهنگی با فیفا، این بازیکن امروز ویزای «چند بار ورود» خود را دریافت کرد.

به این ترتیب و باتوجه به صدور روادید، مهدی ترابی با دریافت این ویزا مشکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال در بازیهای پیش‌رو ندارد و می‌تواند تیم ایران را همراهی کند.

این بازیکن که در طول اردو دچار مصدومیت مختصری هم شده بود، حالا آمادگی خود را به دست آورده و میتواند برای تیم ملی به میدان برود.

 

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