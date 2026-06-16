حل مشکل مهدی ترابی در ویزای آمریکا

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در پی انقضای ویزای «یک‌بار ورود» مهدی ترابی به امریکا، با اقدامات انجام گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و هماهنگی با فیفا، این بازیکن امروز ویزای «چند بار ورود» خود را دریافت کرد.

به این ترتیب و باتوجه به صدور روادید، مهدی ترابی با دریافت این ویزا مشکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال در بازیهای پیش‌رو ندارد و می‌تواند تیم ایران را همراهی کند.

این بازیکن که در طول اردو دچار مصدومیت مختصری هم شده بود، حالا آمادگی خود را به دست آورده و میتواند برای تیم ملی به میدان برود.

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