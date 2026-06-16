کشف غیرمنتظره کیمیش: دیروز یک مار دیدیم، به ما گفتند که سمی است
تیم ملی آلمان با پیروزی قاطع ۷-۱ برابر کوراسائو، آغاز خوبی در جام جهانی داشت و به اعتماد به نفس لازم برای رقابتهای آینده تحت هدایت یولیان ناگلزمن دست یافت.
به گزارش ایلنا، کیمیش در کنفرانس خبری پس از این بازی به اهمیت احتیاط در برابر حریفان آینده، از جمله اکوادور و هلند، اشاره کرد و گفت که تیم باید از اعتماد به نفس بیش از حد پرهیز کند.
اما او همچنین از یک واقعه جالب در طول تمرینات تیمی صحبت کرد و گفت: "دیروز یک مار دیدیم، به ما گفتند که سمی است. اگر نیش بزند، باید به بیمارستان بروید. فکر نمیکنم که بمیرید، اما قطعاً خطرناک است. احساس میکنم اگر پای یک مار از این نوع را بگذارید، ممکن است عواقب بدی داشته باشد. به همین دلیل سعی میکنیم از حیوانات اینجا فاصله بگیریم. من به مردم اینجا احترام میگذارم. در آلمان، احساس میکنم که حیوانات خطرناک زیادی وجود ندارد."