تنش بین بازیکنان کره جنوبی و رسانهها به خاطر اظهارنظر درباره سون
تیم ملی فوتبال کره جنوبی در آستانه دیدار با مکزیک با تنشهایی از سوی رسانههای داخلی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کره جنوبی در روزهای منتهی به بازی خود با مکزیک با چالشهایی از سوی نمایندگان رسانههای این کشور روبرو شده است. تمرینات این تیم در گوادالاخارا به دلیل سیاستهای مربوط به مسابقات جهانی بدون حضور رسانهها برگزار شد.
تنشها از زمانی آغاز شد که در یک پخش زنده از اولین تمرین تیم در مکزیک، برخی خبرنگاران به انتقاد از سون هیونگ-مین، کاپیتان و ستاره تیم، پرداختند و به عدم انجام خدمت سربازی کامل او اشاره کردند. در این ویدیو یکی از خبرنگاران گفت: "او مانند کسی که در خدمت سربازی است، میدود. و این در حالی است که او حتی خدمت سربازی را کامل نکرده است." این انتقاد به معافیت ویژهای که سون پس از کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ دریافت کرده، اشاره داشت.
چند روز بعد، بازیکنان تیم ملی به این اظهارات واکنش نشان دادند و جلسهای ویژه برای نمایندگان رسانهها برگزار کردند. آنها همچنین تصمیم گرفتند که در کنفرانسهای خبری که بهمنظور معرفی تمرینات برگزار شده بود، شرکت نکنند و کادر فنی نیز مصاحبههای فردی با رسانهها را لغو کرد. این موضوع باعث نارضایتی خبرنگاران کرهای شد و انتقادات بیشتری به اعضای فدراسیون فوتبال کره جنوبی وارد شد.
روز دوشنبه، فدراسیون فوتبال کره جنوبی بیانیهای منتشر کرد و از "اظهارات نامناسب" که موجب "شوک و ناامیدی بزرگ در تیم" شده، ابراز تاسف کرد و از خبرنگاران خواست تا "توجه بیشتری و رفتار مسئولانهتری نسبت به تیم ملی و بازیکنان" داشته باشند. آنها همچنین از جامعه و خبرنگاران خواستند که از تیم ملی حمایت کنند، چرا که این تیم در یازدهمین دوره جام جهانی خود قرار دارد و به زودی یکی از دشوارترین بازیهای مرحله گروهی را برگزار خواهد کرد.
این بیانیه چند ساعت بعد از شبکههای اجتماعی فدراسیون حذف شد، در حالی که سون در جلسهای با خبرنگاران حاضر شد و آنها از او عذرخواهی کردند. با این حال، برخی شاهدان گزارش دادند که سون مشخص نکرد که آیا همچنان به تحریم رسانههای داخلی ادامه خواهند داد یا خیر. انتظار میرود که روز چهارشنبه، سرمربی هونگ میونگ-بو و یکی از بازیکنان در کنفرانس خبری برای رسانههای بینالمللی شرکت کنند.