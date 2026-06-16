ماکسی رودریگز: قبل از بازی آرژانتین بیشتر از دوران بازیام استرس دارم
ماکسی رودریگز، ستاره سابق فوتبال آرژانتین، در آستانه نخستین بازی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲، درباره نقش جدیدش به عنوان تحلیلگر، گلهای به یاد ماندنیاش به مکزیک و هلند و همچنین تیم ملی آرژانتین صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، ماکسی رودریگز در گفتوگویی با اولی در ایالات متحده، از احساساتش قبل از نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ سخن گفت. او بیان کرد: "الان بیشتر عصبی میشوم تا زمانی که بازی میکردم." این ستاره سابق فوتبال که به "لا فیره" معروف است، با اشاره به اینکه اکنون به عنوان تحلیلگر در کنار خط تماس دارد، اذعان کرد که این تغییر نقش برایش اضطراب بیشتری به همراه دارد.
رودریگز در ادامه درباره بازی اول آرژانتین در این جام جهانی که روز سهشنبه در کانزاس به مصاف الجزایر خواهد رفت، گفت: "احساس خوبی دارم، کمی اضطراب به خاطر این بازی اول دارم، اما وقتی توپ شروع به چرخش کند، این نگرانی کم کم از بین میرود."
او همچنین با لبخند به تجربهاش در مقابل دوربینها اشاره کرد و افزود: "در برابر دوربینها تجربه بیشتری دارم و از کار کردن با خبرنگاران و افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، چیزهای زیادی یاد میگیرم."
رودریگز به یادآوری گلهای به یاد ماندنیاش به مکزیک و هلند پرداخت و گفت: "هنوز هم مردم گلهای من به مکزیک و هلند را به یاد دارند، این خاطرات برای همیشه در ذهن ما باقی میماند زیرا فوتبال برای ما فرهنگی است." او به گل زیبایش در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ در برابر آلمان اشاره کرد و گفت که این گل به دلیل زیباییاش در تاریخ فوتبال جاودانه خواهد ماند.
وی درباره وضعیت کنونی تیم ملی آرژانتین نیز گفت: "تیم ملی را خوب میبینم و اعتماد به نفس بالایی دارد. البته با توجه به مشکلات مصدومیتها، نیاز به همه بازیکنان داریم، اما هیچکس بهتر از اسکالونی نمیداند که چه کسانی باید در ترکیب اصلی قرار بگیرند."
در پایان، ماکسی رودریگز خاطرنشان کرد که بازیکنان در تلاش هستند تا این بازی اول را ببرند و تمرکزشان بر روی هر بازی به صورت جداگانه است و این نکته بسیار مهمی است. او با اعتماد به نفس و روحیهای که به نامش معروف است، به تیم ملی آرژانتین در این رقابتهای جهانی نگاه میکند.