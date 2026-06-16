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اسکاتلند پس از ۳۶ سال در جام جهانی پیروز شد

اسکاتلند پس از ۳۶ سال در جام جهانی پیروز شد
کد خبر : 1800294
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جام جهانی ۲۰۲۶ با رکوردی بی‌سابقه آغاز شده و در تنها پنج روز، هشت تیم موفق به شکستن طلسم گلزنی در این رقابت‌ها شدند. از میان ۴۸ تیم شرکت‌کننده، ۱۶ تیم با این مشکل وارد مسابقات شدند.

به گزارش ایلنا، اسکاتلند با شکستن رکورد طولانی‌ترین زمان عدم گلزنی، به پیروزی دست یافت. آخرین گل این تیم به سال ۱۹۹۸ و در مسابقات برگزار شده در فرانسه برمی‌گردد که کریگ برلی در بازی مقابل نروژ گلزنی کرد. اکنون، ۲۸ سال بعد، جان مک‌گین در بازی مقابل هائیتی گل پیروزی را به ثمر رساند و نخستین پیروزی اسکاتلند در جام‌های جهانی از سال ۱۹۹۰ را رقم زد.

دومین رکورد طولانی متعلق به جمهوری چک بود که یک روز قبل از بیستمین سالگرد تنها پیروزی‌اش در جام جهانی شکسته شد. این تیم از آن زمان موفق به پیروزی نشده بود، اما گل سرزده لادیسلاو کرایچی در بازی مقابل کره جنوبی، این دوره طولانی را به پایان رساند.

سوئد و مصر کمترین فاصله زمانی را در این لیست داشتند. بازگشت مصر به جام جهانی در سال ۲۰۲۲ با سه شکست همراه بود، اما این تیم در شروع مسابقات ۲۰۲۶ با تساوی مقابل بلژیک و گلزنی دوباره به میدان آمد.

در ادامه، لیست تیم‌هایی که در جام جهانی ۲۰۲۶ طلسم گلزنی خود را شکستند، به شرح زیر است:

- اسکاتلند - ۱۰۲۲۴ روز از آخرین گل

- جمهوری چک - ۷۳۰۴ روز

- نیوزلند - ۵۸۳۹ روز

- پاراگوئه - ۵۸۳۶ روز

- ساحل عاج - ۴۳۷۳ روز

- بوسنی - ۴۳۷۰ روز

- مصر - ۲۹۱۲ روز

- سوئد - ۲۹۰۳ روز

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