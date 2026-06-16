نیمار به تمرینات برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بازگشت
نیمار، ستاره برزیلی فوتبال که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا در حال بهبودی است، برای نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ با سایر بازیکنان تیم ملی برزیل تمرین کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) اعلام کرد که این بازیکن ۳۴ ساله، که با ۷۹ گل بهترین گلزن تاریخ برزیل محسوب میشود، روز سهشنبه در مرکز تمرینی کلمبیا پارک در موریستون، نیوجرسی، تمرین کرد. CBF همچنین ویدیوهایی از نیمار در حال دویدن در زمین تمرین منتشر کرد که در آن به طور جداگانه از سایر بازیکنان کار میکرد.
با این حال، تاریخ بازگشت نیمار به میادین هنوز نامشخص است، در حالی که برزیل در نخستین بازی خود در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی ۱-۱ مقابل مراکش دست یافت. تیم ملی برزیل که تحت هدایت کارلو آنچلوتی قرار دارد، روز جمعه به مصاف هاییتی خواهد رفت و مرحله گروهی را در تاریخ ۲۴ ژوئن برابر اسکاتلند به پایان خواهد رساند. داگلاس سانتوس در کنفرانس خبری گفت: "ما دعا میکنیم که او به طور کامل بهبود یابد، زیرا زمانی که او به ۱۰۰ درصد برسد، میتواند کمک زیادی به ما کند."
مدافع چپ تیم ملی برزیل همچنین تأکید کرد که این تیم نمیتواند به سادگی به پیروزی مقابل هاییتی در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار باشد. او گفت: "ما باید واقعبین باشیم، متواضع باشیم و بدانیم که کسب سه امتیاز در حال حاضر مهمترین چیز است." او در ادامه افزود: "این یک تیم بسیار قوی از نظر فیزیکی است و با شدت بازی میکند که نشاندهنده توانمندی بالای آنهاست. بنابراین این یک بازی بسیار دشوار خواهد بود و اولین کار این است که به فکر پیروزی باشیم."