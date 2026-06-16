حضور مارهای سمی در کمپهای تمرینی تیمهای ملی فوتبال
کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان از نگرانی بازیکنان درباره وجود مارهای سمی در کمپهای تمرینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، یوشوا کیمیچ، کاپیتان تیم ملی آلمان، به نگرانی بازیکنان درباره وجود مارهای سمی در کمپهای تمرینی در ایالت کارولینای شمالی اشاره کرد. بازیکنان تیمهای ملی آلمان، سوئیس و نروژ نسبت به احتمال برخورد با حیات وحش محلی ابراز نگرانی کردهاند.
کیمیش و همتیمیهایش در کمپ اصلی خود در وینستون-سیلم با یک مار «کاپرهد» که نوعی مار سمی است، مواجه شدند. همچنین تیم ملی سوئیس در کمپ خود در سن دیگو، منطقهای را به عنوان «منطقه مار» علامتگذاری کرده بود. کیمیچ در این باره گفت: «دیروز یک مار دیدیم و به ما گفته شد که سمی است. اگر نیش بزنید، باید به بیمارستان بروید. فکر نمیکنم که بمیرید، اما قطعاً خطرناک است. احساس میکنم اگر روی چنین ماری پا بگذارید، ممکن است عواقب بدی داشته باشد.»
او افزود: «به همین دلیل سعی میکنیم از حیوانات فاصله بگیریم. من به مردم اینجا احترام میگذارم. در آلمان احساس میکنم که حیوانات خطرناک زیادی وجود ندارد.» آلمان که چهار بار قهرمان جام جهانی شده، دارای هفت گونه مار است که دو گونه آن سمی هستند. کیمیچ همچنین گفت: «وقتی میشنوید که نوع مار چیست و اگر نیش بزنید چه اتفاقی میافتد، دیگر موضوع خندهداری نیست.»
تیم ملی نروژ نیز در کارولینای شمالی مستقر است و وبسایت رسمی شهر گرینزبرو اعلام کرده که مارهای کاپرهد در این منطقه «بسیار رایج» هستند. این خبر چندان خوشایند کریستیان تورستود، کاپیتان نروژ، نبود و او در واکنش به این موضوع گفت: «اصلاً خوشحال نیستم که این را میشنوم.»