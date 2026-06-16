خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشنایی نزدیک سرمربیان آرژانتین و الجزایر: او اجازه نداد من به میدان بروم

آشنایی نزدیک سرمربیان آرژانتین و الجزایر: او اجازه نداد من به میدان بروم
کد خبر : 1800289
لینک کوتاه کپی شد.

ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی کنونی الجزایر، در سال ۲۰۱۲ به عنوان سرمربی باشگاه لاتزیو منصوب شد و لئونل اسکالونی، مدافع راست آرژانتینی را تحت نظر گرفت.

به گزارش ایلنا، پتکوویچ به زودی مشخص کرد که به اسکالونی اعتقادی ندارد و او را به نیمکت فرستاد. اسکالونی در پایان سپتامبر آخرین بازی خود را برای لاتزیو انجام داد و در زمستان به آتالانتا پیوست. با این حال، اکنون هیچ کینه‌ای از این موضوع در دل اسکالونی باقی نمانده است. زمانی که این دو در کنفرانس‌های خبری پیش از بازی به یکدیگر برخورد کردند، به گرمی یکدیگر را در آغوش گرفتند. اسکالونی در این باره گفت: «این یک یادآوری تلخ است. او حتی اجازه نداد من به میدان بروم. حالا می‌توانم انتقام بگیرم، بنابراین امیدوارم که برنده شویم.»

او همچنین افزود: «ولادیمیر یک مربی فوق‌العاده است و من به شدت به او احترام می‌گذارم. ما قبل از قرعه‌کشی با یکدیگر صحبت کردیم و خوشحالم که در یک گروه در این جام جهانی قرار داریم.»

الجزایر در آماده‌سازی‌های خود برای این تورنمنت جهانی موفق به شکست هلند و بولیوی شده است و اکنون اولین آزمون واقعی در پیش دارد. پتکوویچ در این باره گفت: «ما به آرژانتین احترام زیادی می‌گذاریم. آنها برای این بازی و شاید برای قهرمانی، مورد علاقه هستند. ما به اینجا آمده‌ایم تا رقابتی باشیم و دیگر برای تفریح نمی‌آییم.»

یکی از چالش‌های بزرگ برای الجزایر متوقف کردن لیونل مسی خواهد بود. پتکوویچ در این زمینه اظهار داشت: «من برنامه A و B را آماده کرده‌ام. این بازی دشواری خواهد بود، اما همانطور که در این جام جهانی دیده‌ایم، غیرممکن نیست که یک شگفتی رقم بزنیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی