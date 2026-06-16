جام جهانی ۲۰۲۶؛
اولیسه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و سنگال شد
با اعلام فیفا اولیسه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و سنگال شد.
به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه، ستاره جوان تیم ملی فرانسه، پس از نمایش درخشان مقابل سنگال عنوان بهترین بازیکن زمین را در نخستین دیدار دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. وینگر خلاق خروسها با عملکردی تاثیرگذار در فاز هجومی، نقش مهمی در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه ایفا کرد.
اولیسه در نیمه دوم با پاس گل تماشایی خود زمینهساز گل کیلیان امباپه شد؛ گلی که روند بازی را به سود فرانسه تغییر داد. او در طول مسابقه با حرکات تکنیکی، پاسهای کلیدی و خلق موقعیتهای متعدد، خط دفاع سنگال را بارها تحت فشار قرار داد.
رسانههای بینالمللی و کارشناسان فوتبال از نمایش ستاره فرانسوی تمجید کردند و او را یکی از عوامل اصلی برتری شاگردان دیدیه دشان دانستند. عملکرد اولیسه در این دیدار بار دیگر نشان داد که فرانسه علاوه بر ستارگانی چون کیلیان امباپه، از نسل جدید و بااستعدادی در خط حمله بهره میبرد.
فرانسه با این پیروزی ارزشمند، رقابتهای گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ را با سه امتیاز آغاز کرد و گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی برداشت. سنگال نیز با وجود شکست، در بخشهایی از مسابقه نمایش قابل قبولی ارائه داد و همچنان امیدوار به جبران در دیدارهای آینده است.
اولیسه که پیش از آغاز جام جهانی نیز از او به عنوان یکی از ستارههای آینده فوتبال فرانسه یاد میشد، حالا با کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقه، نام خود را در میان چهرههای برجسته روزهای ابتدایی جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کرده است.