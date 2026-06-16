مریدینو: این شکست مثل ناامیدی بزرگ بود

به گزارش ایلنا، پس از تساوی بدون گل اسپانیا با کیپ‌ورد که برخی رسانه‌ها آن را «فاجعه» نامیدند، تیم ملی در کمپ تمرینی خود در چاتانوگا، تنسی به تمرین پرداخت. در این تمرین، فضای شاداب همیشگی کمتر به چشم می‌خورد و لامین یامال نیز در طول ربع ساعت اول جلسه که به رسانه‌ها اختصاص داشت، بسیار جدی به نظر می‌رسید. یک ساعت و نیم بعد، میکل مریدینو در یک نشست خبری نیم ساعته به بیان ناامیدی تیمش و راهکارهای بازگشت به فرم مطلوب در دیدار آینده برابر عربستان سعودی در تاریخ ۲۱ ژوئن پرداخت.

مریدینو در این نشست گفت: «چگونه ساعات پس از این تساوی را گذراندید؟ هر بازیکن به شیوه خود با ناامیدی کنار می‌آید. برخی دوست دارند بلافاصله تصاویر بازی را مشاهده کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند از آن دور شوند و به چیزهای دیگر فکر کنند. این زمان برای هضم ناامیدی‌مان از دست دادن سه امتیاز بود. اما ما به چیزهایی که باید بهبود دهیم و نکات مثبت بازی فکر می‌کردیم تا برای بازی بعدی آماده شویم.»

او در ادامه به استفاده از واژه «ناامیدی» اشاره کرد و گفت: «شاید من در استفاده از این واژه اشتباه کرده‌ام. این یک تلاش برای مقایسه بود، اما هیچ‌کس در واقع مرده نیست. با این حال، شکست‌ها می‌توانند احساس مشابهی ایجاد کنند. وقتی شما یک رقابت‌کننده هستید و همیشه می‌خواهید برنده شوید، وقتی به آنچه که می‌خواهید نمی‌رسید، ممکن است به خانه برگردید و حتی نخواهید با خانواده‌تان صحبت کنید. به همین دلیل من این را کمی به ناامیدی تشبیه کردم. شخصاً، من ترجیح می‌دهم بلافاصله بازی‌ها را دوباره ببینم و نکات مثبت و منفی را استخراج کنم و از آن‌ها استفاده کنم. سپس احساس آرامش بیشتری دارم.»

مریدینو همچنین به نکته مثبت این وضعیت اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه زمان برای جبران وجود دارد و این به ما یادآوری می‌کند که این کار آسان نخواهد بود. اگر چیزی وجود داشته باشد که باید انجام دهیم، این است که جنبه مثبت همه چیز را ببینیم. خودانتقادی کنیم اما در عین حال نکات مثبت را هم ببینیم و به یاد داشته باشیم که بسیاری از داستان‌های زیبا لزوماً از ابتدا خوب شروع نمی‌شوند. قهرمان اخیر جهان (آرژانتین در ۲۰۲۲) با شکست برابر عربستان سعودی آغاز کرد. این می‌تواند به ما کمک کند تا درک کنیم که چه چیزی در این بازی اتفاق افتاده است. هنوز زمان زیادی باقی مانده و ما فضای پیشرفت داریم.»

او در پایان به عملکرد اسپانیا در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: «اسپانیا تنها یک بازی از هفت بازی اخیر خود در جام جهانی را برده است، در حالی که در لیگ ملت‌ها و یورو موفق بوده است. آیا این رقابت برای شما سنگینی می‌کند؟ نمی‌دانم چه بگویم. از نظر روانی، تیم به همان شیوه‌ای که همیشه با این رویدادها روبرو می‌شود، عمل می‌کند. فکر نمی‌کنم این موضوع روانی باشد، گاهی اوقات فقط تیم حریف شماست. فوتبال ریاضیات نیست و خوشبختانه برای تماشاگران هم همین‌طور است. حتی اگر کارها را به درستی انجام دهید، گاهی اوقات نتیجه به شما لبخند نمی‌زند.»

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