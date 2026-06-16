متد جالب توخل برای افزایش انرژی تمرینات تیم ملی انگلیس
تمرینات تیم ملی انگلیس تحت هدایت توماس توخل با استفاده از موسیقی به یک تجربه متفاوت تبدیل شده است. این روش نوآورانه به منظور ایجاد فضایی پرانرژی و انگیزشی برای بازیکنان در آستانه مسابقات جام جهانی به کار گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، در تمرینات اخیر تیم ملی انگلیس، سکوت قبل از شروع تمرین به یک فضای پرانرژی تبدیل شد. با ورود بازیکنان به زمین، صدای موسیقی به وضوح شنیده میشود و این ابتکار توماس توخل، سرمربی تیم، به منظور ایجاد فضایی شاداب و انگیزشی برای بازیکنان است.
در این تمرینات که در محل تمرینی باشگاه اسپورتینگ کانزاس سیتی برگزار میشود، بازیکنانی مانند هری کین، جود بلینگام و دیگر ستارههای انگلیسی در حال آمادهسازی برای دیدار با کرواسی هستند. به گفته اعضای کادر فنی، استفاده از تجهیزات صوتی برای ایجاد موسیقی در تمرینات از زمان آمادهسازی برای این جام جهانی در وستم پل بیچ، فلوریدا آغاز شده است.
توخل که سابقهای در زمینه موسیقی دارد، با الهام از تجربیاتش در یک بار موسیقی در اشتوتگارت، تصمیم به استفاده از موسیقی در تمرینات گرفته است. این روش به بازیکنان کمک میکند تا با انرژی بیشتری تمرین کنند و در عین حال روحیه تیمی را تقویت کنند.
در این تمرینات، بازیکنان به انجام تمرینات مختلفی از جمله دویدن، واکنش و تمرینات گروهی میپردازند. در کنار این، دروازهبانان نیز در حال تمرین در دروازهای هستند که به خیابان منتهی میشود. با نزدیک شدن به پایان تمرین، صدای "دو دقیقه!" به گوش میرسد و همه به سرعت تجهیزات خود را جمعآوری میکنند.
این تمرینات که با سکوت و موسیقی همراه است، نمایانگر تلاش تیم ملی انگلیس برای پیشرفت و دستیابی به موفقیت در جام جهانی است. توخل و بازیکنانش با انگیزهای بالا به دنبال تحقق آرزوهای بزرگ خود هستند.