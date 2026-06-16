محرومیت سنگین برای تیم چکی به دلیل تبانی در سه مسابقه
باشگاه MFK کاروینا به دلیل تبانی در سه دیدار لیگ برتر جمهوری چک با حکم کمیسیون اخلاق فدراسیون فوتبال این کشور به سقوط به دسته پایینتر و پرداخت جریمه سنگین مالی محکوم شد؛ رأیی که در صورت تأیید نهایی میتواند ساختار فوتبال این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، باشگاه MFK کاروینا که در لیگ برتر فوتبال جمهوری چک حضور دارد، با حکم سنگین فدراسیون فوتبال این کشور در پرونده تبانی مواجه شده است.
بر اساس این حکم، این تیم به دسته دوم سقوط داده شده و همچنین به پرداخت جریمهای معادل ۱۰ میلیون کرون (حدود ۴۲۰ هزار یورو) محکوم شده است. این تصمیم توسط کمیسیون اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری چک صادر شده، اما هنوز به طور قطعی اجرایی نشده و باشگاه امکان اعتراض به آن را دارد.
این پرونده مربوط به سه مسابقه در سال ۲۰۲۴ است؛ دیدار برابر چسکه بودیویس و دو مسابقه در مرحله پلیآف مقابل ویسکوف که همگی در جریان رقابت برای بقا در لیگ برتر برگزار شده بودند.
در کنار باشگاه، چندین فرد و عضو مرتبط نیز با محرومیتهای سنگین مواجه شدهاند. یان ولف، شهردار کاروینا و از مسئولان مرتبط با باشگاه، به ۱۲ سال محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی و پرداخت جریمهای معادل ۳ میلیون کرون محکوم شده است. همچنین پنج بازیکن این تیم نیز با محرومیتهایی بین ۱۵ ماه تا ۱۲ سال و جریمههای مالی روبهرو شدهاند.
این در حالی است که کاروینا اخیراً موفق به کسب عنوان قهرمانی جام جمهوری چک شده بود و همین موضوع امکان حضور این تیم در رقابتهای اروپایی را فراهم کرده بود؛ اما اکنون این جایگاه نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و تصمیم نهایی به تأیید یوفا بستگی خواهد داشت.
باشگاه کاروینا در واکنش به این رأی با انتشار بیانیهای رسمی، آن را «شوکآور» توصیف کرده و هرگونه دخالت غیرقانونی در نتایج مسابقات را رد کرده است. این باشگاه همچنین اعلام کرده در روند تحقیقات همکاری کامل داشته اما به شواهد ارائهشده توجه کافی نشده است.
در صورت تأیید نهایی این حکم، این پرونده میتواند یکی از بزرگترین رسواییهای سالهای اخیر فوتبال جمهوری چک لقب بگیرد و حتی ترکیب فصل آینده لیگ این کشور را نیز دستخوش تغییر کند.