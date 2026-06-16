هواداران انگلیس ممکن است از جام جهانی اخراج شوند

به گزارش ایلنا، هواداران انگلیس در صورت سر دادن شعارهای ضد کیر استارمر در طول جام جهانی ممکن است از این رقابت‌ها اخراج شوند و فدراسیون فوتبال انگلیس با جریمه‌های سنگین فیفا روبرو شود. همچنین، برخی از هواداران تیم ملی انگلیس به دلیل عدم اجازه ورود پرچم‌هایی که به یاد سربازان کشته‌شده در جنگ‌ها طراحی شده‌اند، با مشکل مواجه شده‌اند، چرا که این پرچم‌ها شامل تصاویری از سربازان با سلاح هستند.

در بازی‌های دوستانه اخیر، هواداران انگلیس شعارهایی نظیر "کیر استارمر یک احمق است" را سر داده‌اند و این شعارها به سرعت در بارها و میخانه‌های دالاس پیش از بازی اول تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی در روز چهارشنبه شنیده شده است. همچنین، در یکی از پرچم‌های دیده شده در این شهر، توهینی به نخست‌وزیر انگلیس وجود داشت. قوانین فیفا که به دنبال برگزاری مسابقات به دور از سیاست هستند، هرگونه بنر، پرچم یا پوشاکی که توهین‌آمیز یا سیاسی تلقی شود را ممنوع کرده است.

فدراسیون فوتبال مکزیک به دلیل شعارهای همجنس‌گراستیز هوادارانش، بیش از یک میلیون دلار جریمه شده است. احساس نارضایتی از نخست‌وزیر در میان هواداران پرشور انگلیس به شدت احساس می‌شود و این شعارها در بازی‌های اخیر نیز شنیده شده است. در بازی اخیر انگلیس مقابل کاستاریکا، این شعار چندین بار از سوی هواداران در استادیوم شنیده شد.

فدراسیون فوتبال انگلیس در تلاش است تا راه حلی برای این مشکل پیدا کند و به هواداران اطلاع داده است که می‌توانند پرچم‌های خود را به استادیوم بیاورند، اما باید آماده باشند که نگهبانان به آنها بگویند که نمی‌توانند با این پرچم‌ها وارد شوند. این وضعیت برای هوادارانی که هزینه‌های زیادی برای تهیه پرچم‌های سفارشی پرداخت کرده‌اند، چالش‌برانگیز است. یک سخنگوی فدراسیون فوتبال انگلیس گفت: "ما به هواداران خود اطلاع داده‌ایم که فیفا می‌تواند ورود پرچم‌هایی با محتوای حساس یا سیاسی را به استادیوم‌ها ممنوع کند." فیفا نیز برای اظهارنظر در این زمینه تماس گرفته شده است.

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