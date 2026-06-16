توافق تاتنهام با برایتون برای انتقال مدافع هلندی

به گزارش ایلنا، تاتنهام پس از رد دو پیشنهاد قبلی، سرانجام با برایتون بر سر انتقال یان پل ون هکه به توافق رسید. این مدافع ۲۶ ساله که پیش از این تحت هدایت روبرتو دی زربی در برایتون بازی کرده، به دنبال پیوستن به این تیم است. مذاکرات برای انتقال لوکا ووسکویچ، مدافع تاتنهام که پیشنهاداتی تا ۳۵ میلیون پوند از برایتون دریافت کرده، جدا از مذاکرات ون هکه است.

تاتنهام همچنین به دنبال جذب ساندرو تونالی، هافبک نیوکاسل، است تا بتواند تیمی رقابتی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بسازد. دی زربی امیدوار است که ون هکه سومین خرید دفاعی تابستانی‌اش باشد، پس از تأیید انتقال اندی رابرتسون از لیورپول و مارکوس سنسی از بورنموث به صورت رایگان.

ون هکه در حال حاضر در جام جهانی حضور دارد و در بازی هلند برابر ژاپن که با نتیجه ۲-۲ به پایان رسید، به میدان رفت. این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که تاتنهام پس از یک فصل ناامیدکننده که تنها در روز پایانی از سقوط به دسته پایین‌تر نجات یافت، در حال بازسازی تیم است.

این مدافع که در سال ۲۰۲۰ از ناک بردا به برایتون پیوسته، تنها یک سال از قراردادش در استادیوم آمی‌کس باقی مانده است. پل باربر، مدیرعامل برایتون، پیشتر اعلام کرده بود که این باشگاه به چندین پیشنهاد برای ون هکه پاسخ منفی داده است. او در مصاحبه‌ای گفت: «همیشه علاقه زیادی به بهترین بازیکنان ما وجود دارد و در مورد یان پل نیز این موضوع صدق می‌کند. ما به وضوح اعلام کرده‌ایم که این علاقه مدتی است که ادامه دارد و از منابع مختلفی می‌آید.»

باربر همچنین افزود: «ما باید در موقعیتی باشیم که بهترین معاملات را برای مدل خود انجام دهیم و همچنین از فابیان [هورزلر] حمایت کنیم، زیرا او فصل بزرگی پیش رو دارد.» ون هکه که ۱۳ بازی ملی برای هلند انجام داده و در خط دفاعی در کنار ویرجیل فن دایک در برابر ژاپن بازی کرده، در ۱۳۱ بازی برای برایتون به میدان رفته و همچنین در دوران جوانی خود به صورت قرضی در تیم‌های SC هیرنفین و بلکبرن رورز بازی کرده است.

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