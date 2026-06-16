دعوت احساسی جوزیمار از ووزینیا برای جشن تولد ۶۵ سالگی
جوزیمار، مدافع سابق تیم ملی برزیل، با شنیدن داستان دروازهبان کاپوردی، ووزینیا، تحت تأثیر قرار گرفت و او را به جشن تولد ۶۵ سالگیاش دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، جوزیمار در مصاحبهای اعلام کرد که از داستان ووزینیا، دروازهبان تیم ملی کاپورد که در بازی برابر اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ درخشش فوقالعادهای داشت، شگفتزده شده است. ووزینیا در این بازی تاریخی که به تساوی ۰-۰ انجامید، عملکردی درخشان داشت و توجه جهانیان را به خود جلب کرد. جالب است که ووزینیا به نام جوزیمار نامگذاری شده است، که خود در سال ۱۹۸۶ در جام جهانی مکزیک به عنوان یکی از ستارههای تیم ملی برزیل شناخته میشد.
جوزیمار در این باره گفت: "من از این تقدیر اطلاعی نداشتم و وقتی به خانه برگشتم، از این موضوع شگفتزده شدم. این یک افتخار بزرگ است که نام من بر روی یک بازیکن بزرگ مانند ووزینیا گذاشته شده است." او همچنین به یادآوری دوران سختی که خود در آن بزرگ شده، پرداخت و گفت: "من نیز از یک خانواده فقیر آمدهام و میدانم که چه زحماتی برای رسیدن به موفقیت کشیده میشود."
ووزینیا، که یکی از بازیکنان با تجربه این دوره از جام جهانی است، به خاطر نامش و ارتباطش با جوزیمار، احساس خاصی دارد. جوزیمار از او خواسته است تا در جشن تولد ۶۵ سالگیاش در سپتامبر شرکت کند و این جشن همچنین به مناسبت انتشار کتابی درباره زندگیاش برگزار خواهد شد.
او در پایان گفت: "امیدوارم که این دیدار به زودی محقق شود و بتوانم از نزدیک با او ملاقات کنم و از خانوادهاش به خاطر این تقدیر تشکر کنم." ووزینیا با ۹۰ بازی برای تیم ملی کاپورد، دومین بازیکن با بیشترین تعداد بازی در تاریخ این تیم است و در این جام جهانی به خوبی نمایندگی از کشورش را انجام داده است.