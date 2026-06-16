توخل و معمای دفاع راست انگلیس: آرنولد همچنان بیرون از محدوده انتخاب

به گزارش ایلنا، مصدومیت تینو لیورامنتو در آستانه دیدار افتتاحیه تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی در جام جهانی، بار دیگر ضعف عمق ترکیب دفاعی این تیم را آشکار کرده است.

لیورامنتو به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه ساق پا تمرینات پیش از مسابقه را از دست داد و توخل برای پر کردن جای خالی او، ترِوو چالوبا، مدافع چلسی را به تیم اضافه کرد؛ مدافعی که پست تخصصی او دفاع مرکزی است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تیم ملی انگلیس در سمت راست دفاعی با محدودیت گزینه‌ها مواجه است و مصدومیت‌های اخیر ریس جیمز و جان استونز نیز شرایط را برای توخل پیچیده‌تر کرده است. اکنون تنها سه گزینه تخصصی برای این پست در دسترس هستند.

انتخاب چالوبا به جای یک مدافع راست تخصصی، بار دیگر بحث‌ها درباره غیبت ترنت الکساندر-آرنولد را در فهرست اصلی تیم ملی انگلیس داغ کرده است؛ بازیکنی که پیش‌تر نیز از ترکیب‌های اعلامی توخل کنار گذاشته شده بود.

توخل پیش‌تر درباره این بازیکن گفته بود: «اگر می‌خواهد تأثیرگذار باشد، باید روی بخش دفاعی بازی خود تمرکز بیشتری داشته باشد. یک اشتباه در فاز دفاعی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.»

با وجود قرار گرفتن نام آرنولد در فهرست اولیه ۵۵ نفره، او در لیست‌های قبلی توخل نیز جایی نداشته و حتی در دیدارهای دوستانه اخیر نیز دعوت نشده بود. در مقابل، بن وایت نیز با وجود حضور مقطعی در اردوها، نتوانسته جایگاه ثابتی در تیم پیدا کند.

در همین حال، استفاده لی کارسلی از آرنولد در تیم زیر ۲۱ سال و تغییر پست او به سمت چپ، نشان می‌دهد نگاه‌ها به توانایی‌های هجومی این بازیکن همچنان مثبت است.

توخل اما در انتخاب نهایی خود برای جام جهانی تأکید کرده است که معیار اصلی، «کارایی تیمی» است نه صرفاً کیفیت فردی بازیکنان؛ موضوعی که آینده آرنولد در ترکیب تیم ملی انگلیس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

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