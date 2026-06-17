اتفاق تاریخی برای دروازهبان نیوزلند مقابل ایران: تکرار رکورد مادرش!
تایلر بیندون، مدافع نیوزلندی، در اولین بازی خود در جام جهانی مقابل ایران به میدان رفت و میراث مادرش، جنی بیندون، دروازهبان سابق تیم ملی زنان را ادامه داد.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد بیسابقه را در تاریخ فوتبال بینالمللی رقم زد. تایلر بیندون، مدافع نیوزلند، در بازی شب گذشته که با تساوی ۲-۲ مقابل ایران به پایان رسید، اولین حضور خود را در این رقابتها تجربه کرد. حضور او در این مسابقات به یک داستان خانوادگی مرتبط با فوتبال حرفهای برمیگردد، زیرا مادرش، جنی بیندون، نیز سابقه حضور در جام جهانی با تیم ملی نیوزلند را دارد.
جنی بیندون در ۲۵ فوریه ۱۹۷۳ در ایالات متحده متولد شد و در دوران حرفهای خود به عنوان دروازهبان، ۷۷ بازی ملی برای تیم نیوزلند بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ انجام داد. او همچنین در جامهای جهانی ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ به میدان رفت. پس از پایان دوران بازیگری، جنی به فعالیتهای ورزشی ادامه داد و در حال حاضر به عنوان مربی دستیار در تیم لندن سیتی لایونز مشغول به کار است.
تایلر در محیطی پر از فوتبال حرفهای بزرگ شد. او در سال ۲۰۱۷ به ایالات متحده نقل مکان کرد و در آکادمی لس آنجلس افسی آموزش دید، زمانی که مادرش در حوزه دانشگاهی مشغول به کار شد. در سال ۲۰۲۳، او به تیم ریدینگ پیوست و سپس به ناتینگهام فارست منتقل شد که او را به شفیلد یونایتد قرض داد تا تجربه کسب کند.
اگرچه او در تیمهای جوانان ایالات متحده بازی کرده است، اما در نهایت تصمیم به نمایندگی از نیوزلند گرفت و در ۱۸ سالگی به تیم ملی بزرگسالان پیوست و تاکنون بیش از ۲۰ بازی برای این تیم انجام داده است.
تایلر بیندون به خاطر استحکام در دفاع و بازی هوایی خوبش شناخته میشود، بهویژه در موقعیتهای ضربه ایستگاهی. او در دفاع در موقعیتهای فشرده نزدیک به دروازه احساس راحتی بیشتری دارد و میتواند با اطمینان توپها را دفع کند. همچنین او توانایی خوبی در بازیسازی از عقب زمین دارد، هرچند در دفاع از فضاهای وسیع دچار مشکل میشود.
نیوزلند با هدف شکستن آمار تاریخی خود که هرگز در یک جام جهانی پیروز نشده، به این مسابقات پا گذاشته است. در این راستا، بیندون به عنوان یک بازیکن کلیدی در تیمی که باید در دفاع مقاومت کند و از فرصتهای خود بهره ببرد، به شمار میآید. با وجود بازیکنانی چون کریس وود در خط حمله و جوانانی چون تایلر بیندون در خط دفاع، این تیم اقیانوسی به دنبال ایجاد یک تغییر بزرگ و ثبت نام خود در سومین حضورش در جام جهانی است.
نیوزلند در ادامه مسابقات خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، دو بازی سرنوشتساز در مرحله گروهی پیش رو دارد. این تیم اقیانوسی روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران به مصاف مصر خواهد رفت و سپس در روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ساعت ۲۲:۰۰ در ورزشگاه لس آنجلس به مصاف بلژیک خواهد رفت، که این بازی میتواند تعیینکننده صعود آنها به مرحله بعدی این تورنمنت باشد.