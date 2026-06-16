هشدار رانگنیک پیش از جدال با اردن: این بازی مثل فینال است

به گزارش ایلنا، رالف رانگنیک، سرمربی تیم ملی اتریش، در آستانه دیدار با اردن در جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: "در تیم ما هیچ‌کس این بازی را به سادگی نمی‌گیرد." او با اشاره به شگفتی‌های این مسابقات، به تساوی بدون گل اسپانیا با کاپ‌ورد و شکست ترکیه مقابل استرالیا اشاره کرد و گفت که اتریش به عنوان تیمی که به عنوان مدعی شناخته می‌شود، نباید خود را در این موقعیت راحت ببیند.

رانگنیک همچنین درباره اردن که برای نخستین بار در جام جهانی شرکت می‌کند، گفت: "این تیم فقط برای کسانی که زحمت تحلیل آن را نکشیده‌اند، حریف آسانی است. اردن یک رقیب بسیار قوی و دشوار است." او با تأکید بر لزوم آمادگی کامل تیمش، افزود: "باید از دقیقه اول هوشیار باشیم و در دفاع قوی عمل کنیم. باید این بازی را مانند یک فینال واقعی ببینیم و از بازی لذت ببریم."

سرمربی اتریش در پاسخ به سوالات درباره ترکیب تیم، گفت که همه ۲۶ بازیکن دعوت‌شده در شرایط خوبی هستند و تصمیمات نهایی بر اساس فرم فعلی هر بازیکن اتخاذ خواهد شد.

داوید آلابا، کاپیتان تیم ملی اتریش، نیز اعلام کرد که تیم برای این چالش بزرگ آماده است و این مسابقه را تحقق یک "رویا" می‌داند. او افزود: "هیچ‌کس دچار خستگی ناشی از پرواز نیست و به خوبی خود را با شرایط وفق داده‌ایم. زمان بازی و آب و هوا نیز مناسب است. بنابراین، همه چیز آماده است."

اتریش پس از ۲۸ سال غیبت به جام جهانی بازگشته و از سال ۱۹۸۲ نتوانسته است از مرحله گروهی عبور کند. آخرین بار این تیم در سال ۱۹۵۴ به مراحل حذفی جام جهانی راه یافته است.

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