تایید عدم وجود تنش در تیم ملی فوتبال فرانسه درباره پاداشها
فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، ادعاهای مربوط به تنش با کیلیان امباپه و دیگر بازیکنان تیم ملی را رد کرد.
به گزارش ایلنا، فیلیپ دیالو در مصاحبهای که روز چهارشنبه، چند ساعت پیش از نخستین بازی تیم ملی فرانسه در جام جهانی مقابل سنگال برگزار شد، اعلام کرد که هیچگونه درگیریای میان فدراسیون فوتبال فرانسه و بازیکنان در مورد پاداشهای مربوط به جام جهانی وجود ندارد. او گفت: «من هیچگونه تنشی را مشاهده نکردم و این موضوع واقعیت روابط ما را منعکس نمیکند.»
دیالو توضیح داد که مذاکرات اولیه بر سر پاداشها با پیشنهاد فدراسیون مبنی بر عدم پرداخت پاداش قبل از نیمهنهایی و ارائه دو بلیت به هر بازیکن آغاز شد. اما در نهایت، فدراسیون پیشنهاد خود را بهبود بخشید و چهار بلیت رایگان به هر بازیکن و پرداخت پاداش از مرحله یکهشتم نهایی در صورت صعود به این مرحله را ارائه داد.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که کیلیان امباپه و سایر بازیکنان به پیشنهاد جدید او بهطور خودجوش پاسخ مثبت دادند و این روند بهصورت آرام و سریع انجام شد. دیالو افزود: «این موضوع بههیچوجه به پاداشهای بیشتر منجر نشد، اما من به آنها یک پیشنهاد دیگر ارائه کردم و آنها آن را بهراحتی پذیرفتند.»
رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه همچنین بر اهمیت پرداخت پاداش به بازیکنان تأکید کرد و یادآور شد که این جام جهانی فشار مالی زیادی بر فدراسیون وارد کرده است. او گفت: «این یک معادله پیچیده است و شاید فیفا به اندازه کافی به تیمهای شرکتکننده سخاوتمند نبوده است.»