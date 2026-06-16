به گزارش ایلنا، از زمان آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تایمز اسکوئر به خوبی لقب "کارفور جهان" را به دوش کشیده است. این مکان با میدان وسیع و احاطه شده توسط آسمان‌خراش‌ها و تابلوهای تبلیغاتی بزرگ، شاهد حضور هواداران از کشورهای مختلف در فضایی شاد و دوستانه بوده است. اما روز سه‌شنبه، این صحنه‌های شاد به تصاویری کمتر دوستانه تبدیل شد.

در آستانه دیدار بسیار مورد انتظار بین الجزایر و آرژانتین که در نیمه شب سه‌شنبه به وقت ایران در کانزاس سیتی برگزار خواهد شد، درگیری‌هایی بین هواداران دو تیم در منهتن به وقوع پیوست. در حالی که این درگیری‌ها نزدیک به ۱۸۰۰ کیلومتر دورتر از استادیومی که میزبان این مسابقه است، رخ داد، چندین نفر در وسط جمعیت به شدت با یکدیگر درگیر شدند و پلیس مجبور به مداخله برای جداسازی آنها شد.

طبق گزارش‌ها، در حالی که جو در خیابان‌های تایمز اسکوئر دوستانه به نظر می‌رسید و هواداران کشورهای دیگر نیز در آنجا حضور داشتند، وضعیت به سرعت تغییر کرد و درگیری بین یک گروه از الجزایری‌ها و یک گروه از آرژانتینی‌ها آغاز شد. حداقل یک نفر در این درگیری‌ها دستگیر شده است.

تیم ملی الجزایر که در دو دوره اخیر جام جهانی، یعنی در روسیه (۲۰۱۸) و قطر (۲۰۲۲) غایب بود، امیدوار است که با یک نمایش قوی در برابر آرژانتین، قهرمان فعلی جهان، به میدان بیاید. انتظار می‌رود که جو بسیار پرشوری در ایالت میسوری برای این دیدار حساس گروه J که همچنین شامل اتریش و اردن است، حاکم باشد. هزاران هوادار از هر دو تیم در ورزشگاه آرروهد کانزاس سیتی که ظرفیت نزدیک به ۸۰ هزار نفر را دارد، حضور خواهند داشت.

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