فرانسه 3 - 1 سنگال ؛ پیروزی راحت با دبل امباپه

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و سنگال از ساعت 22:30 امشب ‌(سه‌شنبه - به وقت ایران) در نخستین دیدار خود از گروه I رقابت‌های جام جهانی 2026، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی ‌به مصاف هم رفتند که فرانسه توانست با نتیجه 3 بر یک حریف سختکوش خود را شکست دهد تا گام نخست را با پیروزی برداشته باشد.

پُرمهره‌ترین تیم جام 2026 وارد مسابقات شد و در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف تیمی رفته که شاید برای طرفدارانش، یادآور خاطرات خوشی نباشد. شکست یک بر صفر قهرمان جهان در سال 1998 در بازی ابتدایی‌اش در جام جهانی 2002 باعث شد تا شاگردان دیدیه دشان با احتیاط بیشتری نسبت به حریف آماده آفریقایی خود نگاه کنند.

همین شرایط باعث شد که نیمه اول خیلی موقعیتی روی دروازه‌های دو تیم خلق نشود. اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، شاید سنگال در یکی دو صحنه بهتر عمل کرد و می‌توانست به گل برسد که البته این اتفاق نیفتاد.

در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و فرانسه متفاوتی نسبت به نیمه اول دیدیم. ستاره‌های خط جلو فرانسه هرچقدر در نیمه اول از دروازه سنگال دور بودند و نتوانستند موقعیت خاصی ایجاد کنند، در 45 دقیقه دوم بازی شرایط تغییر کرد و شاهد همکاری و پاس‌های زیاد رد و بدل شده بین امباپه، دمبله، دوئه و اولیسه بودیم. اولیسه مرد همه‌کاره فرانسه شده بود و بارها شاهد این بودیم که ستاره بایرنی فرانسوی‌ها هم‌تیمی‌هایش را در موقعیت گل قرار می‌دهد.

بازی خوب شاگردان دشان در نیمه دوم بالاخره به ثمر نشست. در دقیقه 66 اولیسه با یک پاس در عمق بین سه بازیکن سنگال، امباپه را صاحب توپ کرد که کاپیتان فرانسه قدر این موقعیت را به خوبی دانست و بدون حرکتی اضافه، توپ را به گوشه دروازه مندی فرستاد تا فرانسه مزد برتری‌اش در نیمه دوم را بگیرد.

در ادامه هم خروس‌ها توانستند در دقیقه 82 روی همان شیوه‌ای که به گل اول رسیدند گلزنی کنند و این بار ربیو با یک پاس در عمق بارکولا که 2 دقیقه بود به زمین آمده بود را صاحب توپ کرد و ضربه شماره 12 فرانسه در گوشه دروازه سنگال قرار گرفت تا فرانسوی‌ها جام جهانی 2026 را با پیروزی در مهمترین بازی گروه I آغاز کنند.

در وقت‌های اضافه هم سنگال یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. امبایه در دقیقه 5+90 روی یک ضدحمله سریع توانست دروازه فرانسه را باز کند. هرچند پس از این گل امباپه کاپیتان فرانسوی‌ها با یک شوت سنگین در دقیقه 6+90 گل دوم خودش و سوم فرانسه را به ثمر رساند.

علیرضا فغانی قضاوت این دیدار را برعهده داشت.

در دقیقه 60 بازی یک صحنه مشکوک به پنالتی روی امباپه به وجود آمد که فرانسوی‌ها معتقد به پنالتی بودند، اما فغانی که در ابتدا اعتقادی به خطا نداشت، پس از بازبینی صحنه با استفاده از VAR، تصمیم خودش را تأیید کرد و دستور به ادامه بازی داد.

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