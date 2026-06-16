به گزارش ایلنا، در این دیدار که به تساوی انجامید، داکو نتوانست به عنوان یک بازیکن کلیدی در خط حمله ظاهر شود و این مسئله به عوارض ناشی از یک عفونت تنفسی که او را در آستانه جام جهانی آزار می‌داد، مربوط می‌شود. رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: «هرچند وضعیت او بهتر شده، اما ژرمی داکو هنوز از مشکلات تنفسی رنج می‌برد. او در نیمه دوم نتوانست به طور کامل بازی کند. ژرمی داکو در بهترین فرم خود نیست و از زمانی که این مشکلات تنفسی برایش پیش آمده، انرژی‌اش را از دست داده است.»

امید بلژیک و گارسیا این است که داکو در طول مسابقات بهبود یابد. گارسیا در ادامه افزود: «خوشحالیم که زمان داریم» و به بازی بعدی بلژیک که روز یکشنبه برگزار می‌شود، اشاره کرد. بازی بعدی بلژیک برابر ایران خواهد بود و پس از آن مرحله گروهی با دیدار مقابل نیوزیلند به پایان خواهد رسید.

در این مرحله مشخص خواهد شد که آیا بلژیک به مرحله حذفی صعود می‌کند یا خیر. در این دورها ممکن است بلژیک داکو را در اختیار نداشته باشد، زیرا همسر این بازیکن در آستانه زایمان است و تاریخ زایمان او به زمان برگزاری مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی نزدیک است. داکو به وضوح اعلام کرده که او و فدراسیون فوتبال بلژیک در حال گفتگو درباره این وضعیت هستند. او گفت: «برنامه‌ریزی برای چنین مسائلی دشوار است، زیرا ممکن است بچه به طور ناگهانی به دنیا بیاید. اما یک چیز را می‌دانم: این اولین فرزند من است و می‌خواهم به هر نحو ممکن از همسرم حمایت کنم.»

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