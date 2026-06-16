دیوید مارتینز، هدف جدید یوونتوس در دروازهبانی
حضور یک نماینده از استون ویلا در بازی جام جهانی بین هلند و ژاپن در دالاس، توجهها را به خود جلب کرده است. این نماینده به دنبال جذب زایون سوزوکی، دروازهبان ملیپوش ژاپن است که در هفتههای اخیر عملکرد فوقالعادهای داشته است.
به گزارش ایلنا، آستون ویلا به دنبال جذب زایون سوزوکی، دروازهبان جوان و بااستعداد ژاپنی است که در بازیهای اخیر خود در جام جهانی نشان داده است که میتواند گزینهای مناسب برای این باشگاه باشد. این دروازهبان با نمایشهای درخشان خود در برابر یکی از مدعیان قهرمانی، توجه آستون ویلا را جلب کرده و به نظر میرسد که این باشگاه به زودی برای جذب او اقدام کند.
در این میان، یوونتوس نیز به عنوان یکی از باشگاههای علاقهمند به جذب دیوید مارتینز، دروازهبان آرژانتینی آستون ویلا، در این ماجرا حضور دارد. مارتینز به عنوان گزینهای مناسب برای تقویت خط دروازه یوونتوس از سوی لوچانو اسپالتی، سرمربی این تیم، شناسایی شده است. با توجه به فاصله زیاد بین درخواستهای اولیه آستون ویلا و پیشنهادات قبلی، اکنون جیوانی کارناوالی، مدیرعامل جدید یوونتوس، باید مذاکرات را به پیش ببرد.
مارتینز که به دنبال تغییر تیم است، خواهان جدایی از آستون ویلا شده و به نظر میرسد که یوونتوس آماده است تا قراردادی سه ساله با دستمزد سالانه ۵.۵ میلیون یورو و پاداش امضا برای او فراهم کند. در این میان، میشل دیگرگوریو، دروازهبان یوونتوس نیز در حال بررسی آینده خود است و به نظر میرسد که گزینههای مختلفی پیش روی او قرار دارد.
با نزدیک شدن به زمان تصمیمگیری، لوچانو اسپالتی باید در هفتههای آینده مشخص کند که کدام یک از دروازهبانها را در کنار مارتینز حفظ کند.