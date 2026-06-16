دویستمین قاب از یک افسانه؛ مسی در آستانه ثبت رکوردی تازه

به گزارش ایلنا، جالب است که بازیکنانی که در دفاع به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، این‌چنین نزدیک به یکدیگر رقابت می‌کنند و همواره در پی تحقق آرزوهای یکدیگر در زمینه رکوردها، تعداد گل‌ها، جوایز توپ طلا و بازی‌های ملی هستند. لیونل مسی که به زودی به مرز ۲۰۰ بازی ملی در برابر الجزایر می‌رسد و کریستیانو رونالدو که این عدد را به طرز قابل توجهی پشت سر گذاشته، هنوز هم از فوتبال و رقابت خود دست نکشیده‌اند.

در گذشته، دنیای فوتبال به گونه‌ای بهتر تقسیم شده بود؛ هنرمندان با گل‌های خود در ذهن‌ها باقی می‌ماندند و هم‌تیمی‌هایشان که به آنها تاج سلطنت می‌دادند، در عوض، قلمرو ثبات و رکوردهای بازی‌های ملی را حفظ می‌کردند. در فرانسه، رکوردداران عمدتاً مدافعان بوده‌اند، از جمله راجر مارش (۶۳ بازی)، ماریوس ترزور (۶۵ بازی)، ماکسیم بوسیس (۷۶ بازی)، مانوئل آموروس (۸۲ بازی) و دیوید دشان (۱۰۳ بازی) و در نهایت هوگو لوریس (۱۴۵ بازی).

اما اکنون با نسلی روبرو هستیم که همه چیز می‌خواهد و هیچ چیزی را تقسیم نمی‌کند. این امر عمدتاً به این دلیل است که مسی و رونالدو هر دو خواهان یکسانی هستند و در عین حال به طور جداگانه به دنبال جوانی ابدی هستند. این واقعیت به وضوح نشان‌دهنده استثنایی بودن آنها به عنوان بازیکن و فردی در دنیای فوتبال است که هر یک تحت نظارت تیم‌های حرفه‌ای قرار دارند و در نهایت، قدرت رسانه‌ای و محبوبیت آنها باعث می‌شود که سرمربی‌ها نتوانند از آنها چشم‌پوشی کنند، موضوعی که آرژانتین هرگز قصد انجام آن را نداشته است.

در انتظار لیونل مسی، آرژانتین در حال آماده‌سازی خود پیش از جام جهانی است. طول عمر جدید مهاجمان، نتیجه‌ای از آماده‌سازی مدرن، یکی دیگر از دلایل این رکورد ۲۰۰ بازی ملی است؛ مهاجمان در آستانه چهل سالگی همچنان رقابتی باقی می‌مانند، در حالی که پیشینیان آنها به زودی به پروتزهای مفصل نیاز داشتند. همچنین تعداد بازی‌های بین‌المللی در یک فصل به طرز چشمگیری افزایش یافته است، با وجود این تصور که فوتبال ملی دیگر جایی در تقویم ندارد.

راجر مارش، کاپیتان سابق تیم ملی فرانسه، که در هفته در جنگل‌های آردن تمرین می‌کرد و در آخر هفته با ریسینگ بازی می‌کرد، از مارس ۱۹۴۷ تا دسامبر ۱۹۵۹، ۶۳ بازی ملی انجام داد و تنها گل خود را در آخرین بازی‌اش به ثمر رساند. در آن زمان، تعویض‌ها حتی برای مصدومیت‌ها ممنوع بود، در حالی که قانون پنج تعویض امروز، تعداد بازی‌های ملی را افزایش می‌دهد.

از ۲۳ مارس ۱۹۴۷ تا ۱۷ دسامبر ۱۹۵۹، مارش ۶۳ بار در ۹۰ بازی ممکن به میدان رفت. در مقایسه، تیم ملی فرانسه در دوازده سال و نیم گذشته ۱۷۱ بازی انجام داده است و لوریس توانسته در ۱۴ سال ۱۴۵ بازی ملی را ثبت کند.

اگرچه فوتبال بین‌المللی تغییر کرده و باید به برخی رکوردهای مدرن توجه بیشتری شود، اما این موضوع از جذابیت رقابت بین مسی و رونالدو نمی‌کاهد و اشتیاق آنها برای ثبت رکوردها، حتی در آمار، همچنان ادامه دارد.

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