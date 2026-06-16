مسی: آغاز آخرین مأموریت برای دفاع از تاج جهان؟

به گزارش ایلنا، آرژانتین با ۱۷ بازیکن از ۲۶ نفره‌اش که در قهرمانی سال ۲۰۲۲ نقش داشته‌اند، به این مسابقات پا می‌گذارد. این تیم با هسته‌ای تقریباً یکسان شامل امیلیانو مارتینز در دروازه، کریستین رومرو در خط دفاع، رودریگو دی پل، انزو فرناندز و الکسیس مک آلیستر در میانه میدان و لائوتارو مارتینز و خولین آلوارز در خط حمله، به دنبال تکرار موفقیت‌های گذشته است. هدف آن‌ها واضح و بلندپروازانه است: دفاع از عنوان قهرمانی جهان، که تنها تعداد کمی از ملیت‌ها در تاریخ فوتبال موفق به انجام آن شده‌اند.

مسی به عنوان مرجع اصلی پروژه فنی و احساسی تیم باقی مانده و با وجود سن و مراحل پایانی دوران حرفه‌ای‌اش، تأثیر او در هر جنبه‌ای از بازی و رهبری داخلی همچنان تعیین‌کننده است. او هم‌اکنون رکورد بیشترین حضور در جام‌های جهانی و بهترین گلزن تاریخ آرژانتین در این رقابت‌ها را در اختیار دارد، ارقامی که وضعیت افسانه‌ای او را تأیید می‌کند.

سرمربی تیم، لیونل اسکالونی، بر حفظ ثبات گروه و ساختاری که به موفقیت‌های اخیر بین‌المللی منجر شده، تأکید کرده است. ایده این است که با تداوم، رقابت کنند و مسی بار دیگر در مرکز این پروژه قرار گیرد. آرژانتین می‌داند که اولین گام در یک جام جهانی معمولاً تعیین‌کننده لحن کل مسیر است. فشار قهرمان اجتناب‌ناپذیر است، اما آگاهی از یک تیم بالغ و مستحکم نیز وجود دارد. برای مسی، این یک شب دیگر در عرصه جهانی خواهد بود و برای آرژانتین، آغاز دفاع از تاج قهرمانی. برای فوتبال، فرصتی دیگر برای دیدن یکی از آخرین بزرگان تاریخ در صحنه‌ای که او را به اوج رسانده است. بار دیگر، همه چیز به مسی بستگی دارد.

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