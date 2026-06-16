به گزارش ایلنا، تام هالند، بازیگر بریتانیایی و ستاره فیلم‌های مارول، در جریان سفر خود به مادرید برای تبلیغ فیلم جدیدش «مرد عنکبوتی: روز جدید»، درباره لامین یامال، ستاره جوان و آینده‌دار بارسلونا، صحبت کرد. این سفر همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شده و هالند از نزدیک در فضای پیرامون تیم ملی اسپانیا حضور یافته است.

هالند در گفت‌وگویی با شبکه دازن اسپانیا، در پاسخ به این پرسش که کدام فوتبالیست می‌تواند بهترین گزینه برای ایفای نقش مرد عنکبوتی باشد، بدون تردید نام لامین یامال را مطرح کرد. او در تمجید از این بازیکن گفت: «لامین به دلیل سرعت بالا، مهارت فنی و توانایی حرکت فوق‌العاده‌اش در زمین، گزینه‌ای ایده‌آل برای ایفای نقش مرد عنکبوتی است.»

بازیگر مشهور بریتانیایی همچنین درباره شانس‌های تیم ملی اسپانیا در جام جهانی صحبت کرد و اظهار داشت: «اسپانیا یکی از قدرت‌های تاریخی فوتبال جهان است» و ابراز اطمینان کرد که این تیم می‌تواند رقابت‌های موفقی را پشت سر بگذارد.

هالند در ادامه از خولیان آلوارس، مهاجم تیم ملی آرژانتین، نیز نام برد؛ بازیکنی که در فهرست گزینه‌های بارسلونا برای تقویت خط حمله قرار دارد و به دلیل شادی گل‌های الهام‌گرفته از مرد عنکبوتی شناخته می‌شود.

او تأکید کرد که آلوارس نیز در تیم رؤیایی او حضور دارد و می‌تواند انتخاب مناسبی برای پوشیدن لباس این ابرقهرمان باشد. هالند همچنین برای این مهاجم آرژانتینی در ادامه مسابقات جام جهانی آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده فرصتی برای دیدار با او فراهم شود.

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