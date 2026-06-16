آرژانتین با پیروزیهای پیدرپی به جام جهانی میرود
تیم ملی آرژانتین، قهرمان فعلی جهان، در آستانه آغاز بازی های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با ۳۲ پیروزی از ۳۹ بازی، آماده دفاع از عنوان خود است.
به گزارش ایلنا، آرژانتین با عملکردی خیرهکننده و کسب ۸۴.۶ درصد پیروزی در چرخه آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان تیم اول رنکینگ فیفا، در روز سهشنبه، ۲۶ خرداد، ساعت ۲۲ به وقت ایران، در نخستین بازی خود به مصاف تیم ملی الجزایر خواهد رفت. این تیم در این مدت موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آمریکا ۲۰۲۴ و صدرنشینی در مرحله مقدماتی آمریکای جنوبی شده است.
در این چرخه، از ۳۹ بازی انجام شده، ۱۸ بازی مربوط به مرحله مقدماتی بوده که آرژانتین با کسب ۳۸ امتیاز، ۱۲ پیروزی، ۲ تساوی و ۴ شکست، به عنوان صدرنشین به جام جهانی راه یافته است. در جام آمریکا نیز این تیم به عنوان قهرمان بدون شکست شناخته شد.
اگرچه برخی از بازیهای دوستانه آرژانتین در سطح بالایی نبودهاند، اما این تیم با تیمهایی همچون پاناما، اندونزی و ایسلند به میدان رفته است. ترکیب اصلی تیم ملی آرژانتین تغییر چندانی نکرده و لیونل اسکالونی، سرمربی این تیم، از بازیکنانی همچون دیوید مارتینز، مولینا، کتی رومرو، لیساندرو مارتینز و تگلیافیکو استفاده خواهد کرد.
در این میان، بازیکنانی چون جولیان آلوارز و انزو فرناندز در این چرخه به خوبی درخشیدهاند. آلوارز که در جام جهانی ۲۰۲۲ به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد، اکنون به یکی از ستارههای اتلتیکو مادرید تبدیل شده است. همچنین، نیکو پاز، هافبک ایتالیایی، و فلاکو لوپز از پالمرس به عنوان گزینههای جدید در خط حمله به تیم ملی اضافه شدهاند.
لیونل مسی، ستاره بیبدیل آرژانتین، در این چرخه ۱۹ گل به ثمر رسانده و در آستانه ۳۹ سالگی، همچنان یکی از بهترینهای جهان به شمار میرود. او پس از ترک پاریسنژرمن، به اینتر میامی پیوسته و در لیگ MLS نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است.
برنامه بازیهای آرژانتین در جام جهانی به شرح زیر است:
- ۱: آرژانتین - الجزایر، ۲۶ خرداد، ساعت ۲۲ به وقت ایران
- ۲: آرژانتین - اتریش، ۲ تیر، ساعت ۱۴ به وقت ایران
- ۳: اردن - آرژانتین، ۷ تیر، ساعت ۲۳ به وقت ایران