تردیدهای انتخابی توخل پیش از دیدار با کرواسی
تیم ملی انگلستان در آغاز رقابتهای گروه L جام جهانی، روز چهارشنبه به مصاف کرواسی خواهد رفت؛ توماس توخل هنوز چهار پست کلیدی را برای انتخاب نهایی در اختیار دارد: مدافع میانی، وینگر چپ، وینگر راست و پست شماره ۱۰.
به گزارش ایلنا، توماس توخل در آستانه دیدار با کرواسی با چالشهای انتخابی مهمی مواجه است. در حالی که انتظار میرود تغییرات زیادی در ترکیب اصلی انگلستان نسبت به آخرین پیروزی دوستانه مقابل کاستاریکا ایجاد نشود، توخل به شدت در انتخاب بازیکنان خود غیرقابل پیشبینی بوده است.
در پست شماره ۱۰، جدال اصلی بین جود بلینگام و مورگان راجرز در حال انجام است. بر اساس شواهد اخیر، بلینگام در تمرینات و دو دیدار دوستانه اخیر، از راجرز پیشی گرفته است و به نظر میرسد که او در دیدار با کرواسی انتخاب اول توخل باشد. اما ممکن است توخل نظر خود را تغییر دهد و به راجرز که در مراحل مقدماتی نقش کلیدی داشته، اعتماد کند.
در وینگر راست، نونی مادوئکه در دیدار دوستانه اخیر به میدان رفت و با توجه به آمادگی ساکا، انتخاب بین این دو بستگی به وضعیت جسمانی ساکا دارد. در وینگر چپ، آنتونی گوردون در رقابت با مارکوس راشفورد پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، اما راشفورد به دلیل فرم خوب و آمادگی جسمانیاش، همچنان گزینهای قوی برای توخل به شمار میرود.
در خط دفاع، انتخاب بین مارک گوهی، جان استونز و ازری کونسا به چالشی بزرگ تبدیل شده است. توخل در دیدار اخیر با کاستاریکا این دو را در کنار هم به میدان فرستاد و به نظر میرسد که استونز شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی دارد.
با این حال، به نظر میرسد که اکثر پستهای انگلستان، به ویژه در دروازه و خط دفاع، مشخص شدهاند. جوردن پیکفورد دروازهبان اصلی خواهد بود و رییس جیمز به عنوان مدافع راست در ترکیب قرار خواهد گرفت. در خط میانی، دکلان رایس و الیوت اندرسون به عنوان هسته میانی تیم انتخاب خواهند شد و هری کین نیز در خط حمله خواهد بود. اما در مورد چهار پست دیگر، توخل هنوز در حال تصمیمگیری است.