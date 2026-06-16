تلاش مربیان آرژانتین و فرانسه برای ثبت رکورد ۸۸ ساله در جام جهانی
دو مربی مشهور فوتبال به دنبال تکرار موفقیت تاریخی در جام جهانی هستند.
به گزارش ایلنا، ایتالیا با وجود عدم حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، به خاطر رکوردی که ۸۸ سال پیش ثبت شده، به این رقابتها توجه ویژهای دارد. ویتوریو پوزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا در قهرمانیهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸، تنها مربی است که دو بار قهرمان جام جهانی شده است.
امسال، دو مربی به نامهای دیدیه دشان از فرانسه و لیونل اسکالونی از آرژانتین، شانس تکرار این موفقیت را دارند. دشان در جام جهانی ۲۰۱۸ قهرمان شد و اسکالونی نیز در ۲۰۲۲ با شکست دشان، عنوان قهرمانی را برای آرژانتین به ارمغان آورد.
در تاریخ جام جهانی، مربیانی چون کارلوس بیلاردو و ماریو زاگرلو نیز تلاش کردند تا به این رکورد دست یابند، اما موفق نشدند. زاگرلو که در ۱۹۷۰ قهرمان شد، در ۱۹۹۸ با تیم ملی برزیل به فینال رسید اما شکست خورد.
کارلوس آلبرتو پریرا، مربی قهرمان برزیل در ۱۹۹۴، نیز در ۱۹۹۸ با عربستان سعودی به نتایج ناامیدکنندهای دست یافت و از سمت خود برکنار شد.
در مجموع، ۱۵ مربی از هفت ملیت مختلف تلاش کردهاند تا به عنوان مربی قهرمانی را تکرار کنند. دشان در چهارمین جام جهانی خود به عنوان سرمربی فرانسه، اعلام کرده که پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
فرانسه در گروه I این رقابتها، روز سهشنبه به مصاف سنگال خواهد رفت و در همان روز، آرژانتین تحت هدایت اسکالونی به میدان میرود. اسکالونی در صورت قهرمانی میتواند به عنوان جوانترین مربی دو بار قهرمان، رکورد پوزو را بشکند.