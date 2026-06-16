به گزارش ایلنا، لیگ حرفه‌ای عربستان در سال‌های اخیر با جذب بازیکنان مطرح و برنده جوایز معتبر جهانی، به یکی از مقاصد جذاب برای فوتبالیست‌ها تبدیل شده است. این تغییرات ممکن است به تیم ملی عربستان که میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود، کمک کند تا از نتایج ناامیدکننده گذشته فاصله بگیرد.

تیم ملی عربستان در سال‌های گذشته در مسابقات جهانی با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. در جام جهانی ۲۰۰۲، این تیم با نتیجه ۸-۰ مقابل آلمان شکست خورد و بدون کسب حتی یک امتیاز از مسابقات خارج شد. اما از زمان آغاز سرمایه‌گذاری‌های کلان در لیگ حرفه‌ای عربستان، عملکرد این تیم به تدریج بهبود یافته است. در جام جهانی ۲۰۱۸، عربستان با نتیجه ۲-۱ مصر را شکست داد و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز با پیروزی شگفت‌انگیز ۲-۱ مقابل آرژانتین، توجهات جهانی را به خود جلب کرد.

در آخرین بازی خود، تیم ملی عربستان در میامی به تساوی ۱-۱ برابر اروگوئه دست یافت. کاریم بنزما، ستاره فرانسوی که به تازگی به تیم قهرمان عربستان، الاتحاد، پیوسته است، در این باره گفت: "ما باید به بازیکنان جوان آموزش دهیم تا بتوانند به باشگاه‌های دیگر منتقل شوند. این لیگ خوبی است و بازیکنان زیادی در آن حضور دارند."

تیم ملی عربستان که به "عقاب‌های سبز" معروف است، ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارد. سالم الدوساری، کاپیتان ۳۴ ساله این تیم، در سومین جام جهانی خود بازی می‌کند و در این مسابقات نیز نقش کلیدی داشته است. همچنین، مصعب الجویری، بازیکن جوان و مستعد، در مرحله مقدماتی با ارائه ۳ پاس گل، ارزش خود را به تیم ثابت کرده است.

رونالدو، که در سال ۲۰۲۳ به عربستان پیوسته، در این باره اظهار داشت: "لیگ عربستان بهتر از لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکاست." او به تازگی صدمین گل خود را در لیگ حرفه‌ای عربستان به ثمر رسانده است.

با وجود هزینه‌های هنگفتی که برای جذب بازیکنان بزرگ صرف شده، اکنون تمرکز بیشتری بر روی جذب بازیکنان جوان با قابلیت فروش وجود دارد. منابع در ریاض اعلام کرده‌اند که هنوز بودجه‌ای برای جذب ستاره‌های کهنه‌کار مانند محمد صلاح وجود دارد.

تیم ملی عربستان با تغییر سرمربی و استخدام جورجیوس دونیس، مربی یونانی، در آستانه بازی با اروگوئه ریسک بزرگی را پذیرفت. در این بازی، عربستان در آستانه پیروزی قرار داشت اما در دقیقه ۸۰ گل تساوی را دریافت کرد. راشل کوری، مدافع سابق اسکاتلند، در این باره گفت: "عربستان به شدت ناامید خواهد شد که گل تساوی را دریافت کرد، زیرا دفاع آنها بسیار منسجم بود."

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