رکوردهایی که مسی و رونالدو میتوانند در ششمین جام جهانی خود بشکنند
با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو فرصتی بینظیر برای ثبت رکوردهای جدید در این رقابتها خواهند داشت. این دو ستاره فوتبال که در دو دهه گذشته بر دنیای فوتبال سلطه داشتهاند، میتوانند به اولین بازیکنانی تبدیل شوند که در شش دوره جام جهانی حداقل یک بازی انجام میدهند.
به گزارش ایلنا، مسی و رونالدو هر دو در این رقابتها با سابقه حضور در جامهای جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶، به رکوردی تاریخی دست خواهند یافت. هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال به اندازه این دو در جامهای جهانی بازی نکرده است. همچنین، در حالی که برخی به ششمین جام جهانی گوادالوپ اوچوا اشاره میکنند، این موضوع به معنای حضور او در شش دوره بازی نیست، زیرا او در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به میدان نرفته است.
مسی در این جام جهانی با ۱۹۹ بازی ملی به میدان میرود و اولین بازیاش در این رقابتها میتواند به بازی شماره ۲۰۰ او با تیم ملی آرژانتین تبدیل شود. او همچنین با ۲۶ بازی، رکورددار بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی است و اگر در این رقابتها گلزنی یا پاس گل بدهد، به رکورد بیشترین مشارکت در گلها در تاریخ جام جهانی خواهد رسید. مسی در حال حاضر با ۱۳ گل در جامهای جهانی، تنها ۳ گل با رکورد میروسلاو کلوزه فاصله دارد.
کریستیانو رونالدو نیز با ۲۲ بازی در جامهای جهانی به این رقابتها میآید و اگر در سه بازی مرحله گروهی شرکت کند، به رکورد ۲۵ بازی لوتار ماتئوس خواهد رسید. او همچنین میتواند به اولین بازیکنی تبدیل شود که در شش جام جهانی گلزنی میکند. رونالدو در حال حاضر با ۸ گل در جامهای جهانی، تنها یک گل با رکورد یوسبوی پرتغالی فاصله دارد.
این دو ستاره با ثبت رکوردهای جدید، بار دیگر نام خود را در تاریخ فوتبال ماندگار خواهند کرد و به نظر میرسد که جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی طلایی برای آنها باشد.