کریستیانو رونالدو؛ از صندلی پرتاب کردن به معلم تا عمل جراحی قلب

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو، به افتخار رونالد ریگان، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، نام‌گذاری شده است. پدر او، خوزه دینیس آویرو، به خاطر علاقه‌اش به سینما و سیاست ریگان، این نام را برای پسرش انتخاب کرد. رونالدو در ۵ فوریه ۱۹۸۵ به دنیا آمد و در زمان تولدش، ریگان در حال آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش بود.

رونالدو در سن ۱۴ سالگی به دلیل پرتاب کردن صندلی به سمت معلمش از مدرسه اخراج شد. او که از جزیره مادیرا به لیسبون نقل مکان کرده بود تا در تیم پایه اسپورتینگ بازی کند، به خاطر لهجه قوی‌اش مورد تمسخر قرار می‌گرفت. این حادثه به دلیل تحقیر او توسط معلمش رخ داد.

در سن ۱۵ سالگی، رونالدو به دلیل یک مشکل قلبی به نام تاکی‌کاردی، که باعث می‌شود قلب سریع‌تر از حالت عادی بزند، مجبور به انجام عمل جراحی شد. او پس از این عمل به سرعت به میادین بازگشت، اما خانواده‌اش نگران بودند که این مشکل بر روی حرفه‌اش تأثیر بگذارد.

رونالدو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ توسط لوئیز فیلیپه اسکولاری، سرمربی برزیلی، به تیم ملی پرتغال دعوت شد و در تاریخ ۲۰ اوت همان سال در بازی مقابل قزاقستان به میدان رفت. او اکنون با بیشترین بازی در تاریخ تیم ملی پرتغال به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌رسد.

این ستاره فوتبال به خاطر خواب و استراحت کافی معروف است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که او روزانه تا شش بار چرت می‌زند و شب‌ها تا هشت ساعت می‌خوابد. همچنین، رونالدو به دلیل فعالیت‌های اجتماعی‌اش، هیچ‌گونه تتویی ندارد و به عنوان یک اهداکننده خون منظم شناخته می‌شود.

کریستیانو رونالدو همچنین به عنوان یک کارآفرین موفق شناخته می‌شود و در سال ۲۰۲۰، به عنوان اولین بازیکن فوتبال در تاریخ، درآمدی معادل یک میلیارد دلار در طول دوران حرفه‌ای‌اش کسب کرد. این درآمد شامل حقوق، جوایز، قراردادهای تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری‌ها است.

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