ثانیهشماری برای بازگشت پادشاه
نیمار بالاخره به تمرینات گروهی برزیل اضافه شد
ستاره شماره ۱۰ تیم ملی برزیل، برای نخستین بار از زمان ورود کاروان سلسائو به ایالات متحده، در تمرینات گروهی روی چمن شرکت کرد تا امیدها برای حضور او در مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج خود برسد.
به گزارش ایلنا، زمان زیادی طول کشید، اما او بالاخره آمد. نیمار برای اولین بار از زمان ورودش به ایالات متحده در دو هفته پیش، پا به توپ شد و تمرین کرد. آسیبدیدگی عضله ساق پا، شروع این جام جهانی را برای او تلخ و دشوار کرد، اما حالا انتظار میرود که این فوقستاره برای مراحل نهایی مسابقات در دسترس کادر فنی باشد. به عبارت دیگر، حضور او در دو بازی باقیمانده مرحله گروهی در برابر هائیتی و اسکاتلند بسیار سخت و تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
برزیلیها هرگز امید خود را برای بازگشت نیمار از دست ندادهاند؛ آنها هیچوقت ناامید نبودند و اکنون این امیدواری بیشتر از هر زمان دیگری است. هافبک مهاجم نامدار سلسائو با انرژی مضاعف و با هدف بازی کردن و ثبت اولین دقایق حضورش در این جام جهانی به تمرینات بازگشته است.
اگرچه نتایج آخرین آزمایشهای پزشکی او هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) با احتیاط کامل و گامبهگام پیش میرود. مقامات فدراسیون در نیوجرسی، یعنی همان جایی که اردوگاه اصلی برزیل در این تورنمنت برپا شده است، میگویند: «روند بهبودی او کاملاً مطابق با انتظارات ما پیش میرود.» آنها به هیچ وجه نمیخواهند عجله کنند و ریسک یک مصدومیت مجدد را بپذیرند. با این وضعیت، احتمال حضور او در مرحله گروهی بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است.
اتحاد در اردوی سلسائو؛ همه در انتظار بازگشت پادشاه مصدوم
در حالی که در ابتدا تصور میشد او ممکن است چند دقیقهای در برابر هائیتی به میدان برود و فرصت بیشتری برای بازی مقابل اسکاتلند داشته باشد، اما این برنامه حداقل در حال حاضر باید به تعویق بیفتد. آمادگی جسمانی او در طول سال گذشته همواره موضوع بحث کارشناسان بوده و مصدومیت ساق پای او این حواشی را بیشتر کرده است. این موضوع که باشگاه سانتوس اطلاعات مربوط به وضعیت و مصدومیت او را پنهان کرده بود، چندان به مذاق مسئولان تیم ملی خوش نیامد، اما آنها هرگز قصد نداشتند ستارهای را که اکنون نشانههای واضحی از بهبودی را نشان داده، به حال خود رها کنند.
نیمار بخش بسیار مهمی از تیم ملی است، حتی با وجود اینکه به صراحت اعلام شده که او فعلاً به عنوان بازیکن فیکس یا تضمینشده وارد زمین نخواهد شد.
در این میان، تمام اعضای تیم پشت شماره ۱۰ خود ایستادهاند و از او حمایت میکنند. داگلاس سانتوس در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت: «امیدهای ما برای اینکه نیمار به آمادگی صد در صد برسد بسیار بالا است. ما برای بهبودی کامل او دعا میکنیم، چرا که اگر او در اوج آمادگی باشد، کمک فوقالعاده بزرگی برای همه ما خواهد بود.»