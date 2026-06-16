راز جنجالی ستاره مانشافت برملا شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی آلمان، قهرمان چهار دوره جام جهانی، در نخستین مسابقه خود در نسخه ۲۰۲۶، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن به مصاف کوراسائو رفت. شاگردان یولیان ناگلزمان پس از حذف تلخ در مرحله گروهی دو دوره گذشته این تورنمنت معتبر، با فشار و استرس فراوانی پا به آمریکای شمالی گذاشته بودند. با این حال، آن‌ها در رویارویی با تیم تازه‌وارد کوراسائو در گام نخست، خط و نشان محکمی برای رقبا و منتقدان کشیدند تا خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب جام معرفی کنند. مانشافت موفق شد حریف خود را با نتیجه سنگین ۷ بر ۱ در ورزشگاه هیوستون تگزاس در هم بکوبد.

فلیکس انمچا در دقیقه ۶ قفل دروازه‌ها را شکست، اما این تیم تازه‌وارد خیلی سریع بازی را مساوی کرد؛ جایی که لیوانو کومننسیا توانست اولین گل تاریخ کوراسائو در این مسابقات را به ثمر برساند. در ادامه، نیکو اشلوتربک گل دوم آلمان را وارد دروازه کرد و کای هاورتز نیز حساب کار را ۳ بر ۱ کرد.

جمال موسیالا هم نام خود را در میان گلزنان این مسابقه ثبت کرد و پس از او ناتانیل براون گل پنجم قهرمان چهار دوره جهان را به ثمر رساند. در نیمه دوم، دنیز اونداو ششمین گل شاگردان یولیان ناگلزمان را زد و در نهایت کای هاورتز پیش از دمیده شدن سوت پایان، دبل خود را کامل کرد. اما پیش از آغاز این نبرد، از جمال موسیالا خواسته شد تا روی لوگوی هدفون خود را با چسب بپوشاند.

قانون سفت و سخت فیفا؛ جنگ پنهان غول‌های تجاری در جام جهانی

فیفا از جمال موسیالا، هافبک بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان، درخواست کرد تا پیش از شروع تقابل با کوراسائو، لوگوی برند معروف "Beats by Dr Dre" را روی هدفون خود با چسب بپوشاند. این اقدام به این دلیل صورت گرفت که فیفا به هیچ عنوان اجازه نمایش لوگوی برندهای متفرقه، به جز حامیان مالی رسمی خود تورنمنت را در محوطه استادیوم‌ها نمی‌دهد.

این تبلیغات ناخواسته و تصادفی می‌تواند منجر به ارتقا و بستری دوجانبه برای برندهایی شود که هیچ ارتباط مستقیمی با این رقابت‌های تابستانی ندارند. علاوه بر این، چنین موضوعی می‌تواند پیگردهای قانونی و دعاوی حقوقی سنگینی را برای برگزارکنندگان مسابقات و همچنین برندهای مرتبط با آن به همراه داشته باشد.

در حال حاضر برندهای بزرگی همچون آدیداس، کوکاکولا، ویزا، هیوندای-کیا، قطر ایرویز، آمارو و لنوو از شرکای تجاری و جهانی جام جهانی فیفا به شمار می‌روند؛ معاهداتی ثروت‌ساز که در هر دوره از مسابقات، درآمدهای میلیاردی را برای این تورنمنت و غول‌های تجاری دنیا به ارمغان می‌آورند.

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