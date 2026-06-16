واکنش صفحه رسمی گل به شادی رامین رضاییان (عکس)

به گزارش ایلنا، صفحه رسمی رسانه «گل» با انتشار تصویری از رامین رضاییان، به یکی از سوژه‌های جالب تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.

در این تصویر، شادی رامین رضاییان پس از درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار تصویری از او در جام جهانی ۲۰۲۲ قرار گرفته است. رسانه گل با این مقایسه تصویری، به تداوم حضور و تأثیرگذاری مدافع باتجربه فوتبال ایران در دو دوره متوالی جام جهانی اشاره کرده است.

رضاییان که در دیدار اخیر تیم ملی ایران یکی از چهره‌های شاخص میدان بود، توانست با نمایش مؤثر خود نگاه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی را به سمت خود جلب کند. عملکرد مثبت این بازیکن در سمت راست زمین باعث شد نام او بار دیگر در میان بازیکنان تأثیرگذار تیم ملی مطرح شود.

نکته قابل توجه در تصویر منتشرشده از سوی رسانه گل، قرار گرفتن عکس جام جهانی ۲۰۲۲ در کنار تصویری از جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این رسانه، پیشرفت و تداوم حضور رامین رضاییان در سطح اول فوتبال جهان را مورد توجه قرار داده است.

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