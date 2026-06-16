غیررسمی: کسری طاهریان با پرسپولیس به توافق رسید
مهاجم قرضی پیکان که از روبینکازان در لیگ برتر ایران حاضر شده بود، بعد از درخشش با پیراهن این تیم ، اکنون به توافق با پرسپولیس رسیده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در حالی فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات را با قدرت دنبال میکند که حالا نام یکی از آیندهدارترین بازیکنان فوتبال ایران به عنوان گزینه جدی سرخپوشان مطرح شده است. بازیکنی که با وجود سن کم، در فصل گذشته توانست نگاهها را به سوی خود جلب کند و حتی به اردوی تیم ملی بزرگسالان نیز راه یابد.
کسری طاهری، مهاجم ۱۹ سالهای که فصل گذشته به صورت قرضی برای پیکان به میدان میرفت و تحت قرارداد باشگاه روبین کازان روسیه قرار دارد، حالا در آستانه انتقالی بزرگ قرار گرفته و گفته میشود توافقات اولیه او با مدیران پرسپولیس حاصل شده است.
این مهاجم جوان در ابتدای لیگ بیستوپنجم یکی از پدیدههای اصلی مسابقات بود. طاهری با نمایش درخشان خود در شش هفته نخست لیگ، عنوان پدیده ماه فوتبال ایران را به دست آورد و خیلی زود به یکی از چهرههای مورد توجه فوتبال کشور تبدیل شد. روند صعودی او به حدی سریع بود که امیر قلعهنویی تصمیم گرفت این بازیکن را به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت کند.
با این حال بدشانسی در حساسترین مقطع ممکن به سراغ ستاره جوان فوتبال ایران آمد. مصدومیت در دیدار برابر تانزانیا باعث شد او بخش مهمی از فصل را از دست بدهد و روند درخشانش متوقف شود. اتفاقی که شاید اگر رخ نمیداد، حتی میتوانست شانس حضور او در جام جهانی را افزایش دهد.
طاهری پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان بار دیگر به اردوهای تیم ملی دعوت شد و حتی تا آستانه حضور در فهرست نهایی جام جهانی پیش رفت. با این وجود، تصمیم نهایی کادرفنی باعث شد نام او در آخرین لحظات از لیست نهایی خط بخورد و رویای حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان فعلاً به تعویق بیفتد.
با وجود این اتفاق، ارزش فنی و آینده روشن این بازیکن باعث شده تا او یکی از داغترین نامهای بازار نقلوانتقالات باشد. منابع نزدیک به پرونده این انتقال خبر میدهند که علاوه بر پرسپولیس، باشگاههای استقلال و تراکتور نیز خواهان جذب این مهاجم جوان بودهاند، اما در حال حاضر پرسپولیس از سایر رقبا جلوتر است و بیشترین شانس را برای نهایی کردن این انتقال دارد.
بر اساس شنیدهها، مذاکرات میان پرسپولیس و روبین کازان وارد مراحل حساسی شده و دو طرف در حال بررسی جزئیات نهایی هستند. در صورت رسیدن به توافق کامل، طاهری با قراردادی دائمی راهی جمع سرخپوشان خواهد شد و یکی از مهمترین خریدهای آیندهنگرانه فوتبال ایران رقم میخورد.