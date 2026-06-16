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غیررسمی: مهدی تیکدری به پرسپولیس پیوست

غیررسمی: مهدی تیکدری به پرسپولیس پیوست
کد خبر : 1800239
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بازیکن راست‌پای فصل گذشته گل‌گهر سیرجان در آستانه نهایی کردن قراردادش با پرسپولیس است.

به گزارش ایلنا،  در شرایطی که اوسمار ویه‌را ساعتی پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد هنوز فهرست نهایی ورودی و خروجی تیمش را به مدیران باشگاه ارائه نکرده، اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع نزدیک به باشگاه پرسپولیس از نهایی شدن یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی سرخ‌پوشان حکایت دارد؛ انتقالی که می‌تواند یکی از خبرسازترین جابه‌جایی‌های فصل نقل‌وانتقالات باشد.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مهدی تیکدری با امضای قراردادی رسمی به پرسپولیس پیوسته و فصل آینده پیراهن سرخ این تیم را بر تن خواهد کرد. بازیکنی که طی سال‌های اخیر همواره یکی از مهره‌های تأثیرگذار گل‌گهر سیرجان بوده و حالا پس از چند فصل درخشش، فرصت حضور در یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال ایران را به دست آورده است.

تیکدری در پنج فصل اخیر یکی از چهره‌های ثابت و قابل اعتماد گل‌گهر بود و به‌ویژه در دو فصل گذشته عملکردی چشمگیر از خود به نمایش گذاشت. سرعت بالا، قدرت نفوذ از جناح راست، توانایی بازی در چند پست مختلف و تأثیرگذاری مستقیم روی گل‌های تیمش باعث شد نام او همواره در فهرست گزینه‌های مدنظر تیم‌های بزرگ لیگ برتر قرار داشته باشد.

این بازیکن طی سال‌های گذشته بارها به انتقالی بزرگ نزدیک شد. از استقلال گرفته تا سپاهان، هر دو باشگاه در مقاطع مختلف مذاکراتی جدی برای جذب او انجام دادند و حتی گفته می‌شد توافقات اولیه نیز حاصل شده است، اما در نهایت هیچ‌کدام از این انتقال‌ها به سرانجام نرسید تا حالا پرسپولیس برنده نهایی این رقابت نقل‌وانتقالاتی باشد.

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