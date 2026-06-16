پروتکلشکنی تاریخی فیفا برای رئیسجمهور آمریکا
ترامپ جام قهرمانی را بالای سر میبرد
در پی تصمیم جنجالی فیفا برای تغییر قوانین سنتی مراسم اهدای جام، دونالد ترامپ اجازه یافته است تا در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه متلایف، در کنار تیم قهرمان قرار بگیرد و جام طلایی را همراه با بازیکنان بالای سر ببرد.
به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از حق ایالات متحده برای جلوگیری از ورود هزاران هوادار، اعضای کادر فنی تیم ملی ایران و عمر آرتان، داور سومالیایی دفاع کرده و اظهار داشته است که آنها نمیتوانند شروط خود را به آمریکا دیکته کنند. این موضعگیری در حالی اتخاذ شده که او پیش از این، آزادی کامل رفتوآمد را برای تمامی شرکتکنندگان در این تورنمنت تضمین کرده بود.
سنتشکنی به سبک قطریها؛ سایه ترامپ روی قاب تاریخی فینال
رویکرد منحصربهفرد آمریکا در میزبانی این مسابقات میتواند تا آخرین ثانیههای جام جهانی نیز ادامه داشته باشد. گزارش رسانه تاکاسپورت نشان میدهد که فیفا مانع حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مراسم اهدای جام پس از مسابقه فینال نخواهد شد. پیش از این و در سال ۲۰۲۲، قرار دادن یک عبای سنتی (بشت) توسط امیر قطر بر دوش لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، قبل از بالا بردن جام، جنجالهای زیادی به پا کرد؛ حرکتی که در نهایت در تصاویر ماندگار بالا بردن جام توسط مسی برای همیشه ثبت شد.
طبق پروتکلهای رسمی فیفا، پس از اهدای جام قهرمانی، تنها اعضای تیم برنده حق دارند در مراسم بالا بردن جام حضور داشته باشند. با این حال، اگر ترامپ تمایل داشته باشد پس از تحویل جام به کاپیتان تیم قهرمان، در همانجا بماند و در شادی اولیه آنها شریک شود، فیفا جلوی او را نخواهد گرفت.
کپیبرداری رئیسجمهور از شاهکار جنجالیاش در جشن قهرمانی چلسی
ترامپ سال گذشته نیز حرکت مشابهی را انجام داده بود که در جریان جشن قهرمانی چلسی در جام باشگاههای جهان، نگاههای متعجب و سردرگم کول پالمر را به همراه داشت. در آن مسابقه، ترامپ پس از تحویل دادن جام به ریس جیمز، در میان بازیکنان چلسی باقی ماند و در لحظه بالا بردن جام توسط کاپیتان و همتیمیهایش، درست در مرکز تصویر قرار گرفت.