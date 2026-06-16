پاسخ عجیب «اللوکو» به حواشی جام جهانی
بیلسا: من مربی فوتبال هستم، نه مدل عکاسی
مارسلو بیلسا، سرمربی خلاق و متمایز تیم ملی اروگوئه، در واکنش به جنجالها و انتقادها از ژست عجیبش در عکس رسمی جام جهانی، با لحن خاص خود اعلام کرد که او یک مربی فوتبال است نه یک مدل عکاسی.
به گزارش ایلنا، سرمربی سابق لیدز یونایتد در عکس رسمی خود که پیش از شروع مسابقات جام جهانی روی نمایشگرهای تلویزیونی نشان داده میشد، به جای نگاه کردن به لنز دوربین، سرش را پایین انداخته و به زمین خیره شده بود.
این پیرمرد عینکزده و ۷۰ ساله، دوشنبه شب پس از تساوی ۱-۱ تیمش مقابل عربستان در میامی، وقتی در کنفرانس خبری با اصرار خبرنگاران درباره این تصویر غیرعادی مواجه شد، با همان لحن رک و صریح همیشگیاش پاسخی قاطع داد.
بیلسا با قاطعیت گفت: «من مجبور نیستم هیچ توضیحی بدهم، این عکس همانطوری گرفته شده که باید گرفته میشد.»
جنجال اللوکو در کنفرانس خبری؛ داستان عینک و نگاه رو به پایین!
او در ادامه صحبتهایش اضافه کرد: «من که مدل عکاسی نیستم! توضیح دادن کارهای ما هم حد و مرزی دارد. اگر من عینک میزنم، باید جواب بدهم که چرا عینک میزنم؟ یا اگر به چشمان کسی نگاه میکنی، باید دلیلش را بگویی؟ هیچ اشکالی در عینک زدن، نگاه کردن به چشمهای دیگران یا پایین را نگاه کردن وجود ندارد.»
اظهارات جنجالی بیلسا در حالی مطرح شد که شاگردان او پس از یک نمایش ناامیدکننده در نیمه اول، در نهایت توانستند بازی را در اولین مسابقه خود در جام جهانی به تساوی بکشانند و یک امتیاز نجاتبخش کسب کنند.
تیم ملی عربستان در دقیقه ۴۱ مسابقه کاملاً شایسته رسیدن به گل بود و عبدالاله العمری موفق شد روی اشتباه فرناندو موسلرا، دروازهبان اروگوئه، که ضربه سر حاصل از کرنر را ناقص دفع کرده بود، گل اول بازی را به ثمر برساند.
آبیهای آسمانی برای جبران مافات پس از استراحت بین دو نیمه نیاز به یک واکنش جدی داشتند؛ آنها به مرور زمان فشار را بر روی حریف بیشتر کردند و در نهایت ۱۰ دقیقه مانده به پایان مسابقه، پاداش تلاش خود را گرفتند.
ماکسیمیلیانو آرائوخو از ریباند توپ استفاده کرد و پس از مهار اولیه دروازهبان عربستان، توپ را به تور چسباند تا حساب کار را به تساوی بکشاند. این تیم آمریکای جنوبی برای به دست آوردن هر ۳ امتیاز بازی به آب و آتش زد، اما پس از هدر دادن چندین فرصت ایدهآل در اواخر مسابقه، در نهایت به همان یک امتیاز رضایت داد.
اروگوئه غروب یکشنبه در دومین بازی خود به مصاف کیپورد خواهد رفت؛ تیمی که روز دوشنبه موفق شد اسپانیا، قهرمان اروپا را با تساوی بدون گل متوقف کند. آخرین بازی مرحله گروهی یاران بیلسا نیز روز جمعه ۲۶ ژوئن در برابر اسپانیا برگزار خواهد شد.