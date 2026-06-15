شکار آخرین رویای کریستیانو
عهد رفقای رونالدو برای فتح جام جهانی ۲۰۲۶
نانی، ستاره سابق پرتغال، اعلام کرد بازیکنان تیم فراتر از توان خود خواهند جنگید تا با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین رویای رونالدو را به واقعیت تبدیل کنند.
به گزارش ایلنا، نانی در گفتگو با پادکست "Portugal Football Summit" که اظهاراتش توسط نشریه "O Jogo" بازتاب داده شد، ابراز امیدواری و خوشبینی زیادی نسبت به ترکیب فعلی تیم برای ورود به این تورنمنت کرد. ستاره سابق منچستریونایتد متقاعد شده است که این تیم از تعادل کاملی که برای یک چالش جدی و بزرگ نیاز است، برخوردار بوده و بر پایه موفقیتهای تاریخی گذشته بنا شده است.
پرتغال پیش از این تحت هدایت و رهبری رونالدو طعم شیرین قهرمانی را چشیده و علاوه بر قهرمانی در مسابقات یورو ۲۰۱۶، دو عنوان قهرمانی لیگ ملتهای اروپا را نیز در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ به دست آورده است. او در این باره توضیح داد: «من باور دارم ما استعدادهای جوانی داریم که تا همین جا هم پختگی و بلوغ فوقالعادهای از خود نشان دادهاند و اینها در کنار بازیکنان باانگیزه و باذکاوت تیم قرار میگیرند.» این مهاجم کهنهکار تاکید کرد که پرتغال برای بالا بردن جام، فقط و فقط باید اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کند.
همه برای یکی؛ جانفشانی برای رونالدو
این وینگر ۳۹ ساله با اشاره به تاثیر غیرقابلانکار همتیمی سابق خود در باشگاه و تیم ملی، تاکید کرد که اعضای تیم انگیزهای مضاعف خواهند داشت تا با کسب تنها جامی که در ویترین افتخارات این فوقستاره خالی است، به میراث او ادای احترام کنند. نانی اظهار داشت: «حضور رونالدو در زمین مسابقه تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت. او سایر بازیکنان را هدایت میکند تا کمی بیشتر برای او، برای تیم و برای تیم ملی مایه بگذارند؛ چرا که یک تاریخچه زیبا پشت همه اینها نهفته است و ما همگی بخشی از آن تاریخ هستیم. ما به خوبی میدانیم که کریستیانو نه تنها هواداران پرتغالی، بلکه طرفداران فوتبال را در سراسر جهان بسیج و همراه میکند. ما در این تورنمنت قرار است مردم زیادی از ملیتهای مختلف را داشته باشیم که از پرتغال حمایت میکنند.»
اتکا به مهندس خط میانی؛ تعریف و تمجید از برونو
نانی فراتر از حضور الهامبخش کاپیتان نامدار و محبوبشان، سریعاً به تمجید از یک مهره کلیدی دیگر پرداخت که برای جاهطلبیهای این کشور در جام جهانی نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد. او برونو فرناندز، هافبک منچستریونایتد را ستود و بر ذهنیت سطح بالا و تلاش بیوقفه او برای رسیدن به موفقیت تاکید کرد. او در پایان گفت: «صحبت کردن درباره برونو کار راحتی است؛ چون او سالهای زیادی است که یک بازیکن خارقالعاده بوده است. من با او همبازی بودهام و روحیه و انگیزه بالایش را برای همیشه برنده شدن به خوبی میشناسم. او دوست دارد در پست خودش بهترین باشد، بنابراین همیشه چیز جدیدی به تیم اضافه میکند. ما همیشه میتوانیم برای تاثیرگذاری روی او حساب باز کنیم.» نانی خودش نیز که به تازگی پس از مدتی دوری از فوتبال، با پیوستن به باشگاه اکتوبه به مستطیل سبز بازگشته است، این صحبتها را مطرح کرد.
نقشه راه یاران سیآرسون؛ در انتظار اولین سوت در هیوستون
پرتغال که در گروه K این مسابقات قرار گرفته است، کار خود را در جام جهانی، فردا شب در دیدار مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در شهر هیوستون آغاز خواهد کرد. پس از آن، شاگردان روبرتو مارتینز سهشنبه آینده به مصاف ازبکستان خواهند رفت و در نهایت بازیهای مرحله گروهی خود را در تاریخ ۲۸ ژوئن در برابر کلمبیا به پایان میرسانند. رونالدو و همتیمیهایش با به دوش کشیدن انتظارات میلیونها هوادار، هدفشان این است که از همان سوت ابتدایی مسابقات، خط و نشانی جدی برای مدعیان بکشند.