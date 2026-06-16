اوسمار: تا پایان فصل لیست ورودی و خروجی پرسپولیس اعلام نمیشود
سرمربی پرسپولیس با رد گمانهزنیها درباره نقلوانتقالات این تیم اعلام کرد تصمیمگیری درباره فهرست بازیکنان فصل آینده پس از پایان رقابتها انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اوسمار ویهرا در حاشیه تمرین پرسپولیس درباره وضعیت نقلوانتقالات سرخپوشان گفت: «تا زمانی که فصل به پایان نرسد، هیچ فهرستی از بازیکنان ورودی و خروجی اعلام نخواهد شد.»
وی همچنین درباره تهیه لیست خرید برای فصل آینده اظهار کرد: «هنوز وارد این مرحله نشدهایم. ابتدا باید وضعیت قرارداد اعضای کادرفنی مشخص شود و سپس درباره نیازهای تیم و فهرست نقلوانتقالات تصمیمگیری خواهیم کرد.»
سرمربی پرسپولیس با اشاره به شرایط نامشخص ادامه مسابقات افزود: «وظیفه ما این است که تمرینات را با کیفیت مطلوب دنبال کنیم. اگر تصمیم به برگزاری مسابقات گرفته شود، آماده خواهیم بود و اگر هم چنین اتفاقی رخ ندهد، برنامههای خود را طبق روال انجام دادهایم.»
اوسمار درباره ارتباط خود با مدیران باشگاه نیز گفت: «در مدت دوری از ایران، ارتباط مستمری با مدیران باشگاه داشتیم و تلاش همه این بود که خواسته هواداران برای حضور پرسپولیس در رقابتهای آسیایی محقق شود.»
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تیم ملی ایران اظهار داشت: «به اعتقاد من تیم ملی در نیمه دوم عملکرد بهتری نسبت به نیمه اول داشت و با توجه به شرایط موجود، در مسابقات آینده میتواند نمایش بهتری ارائه کند.»
سرمربی سرخپوشان درباره وضعیت وحید امیری نیز گفت: «او یکی از چهرههای پرافتخار پرسپولیس است. در حال حاضر روند درمانی خود را دنبال میکند و با درخواستش برای حضور در کنار تیم و شرکت در تمرینات موافقت کردیم.»
اوسمار در پایان با اشاره به برخی شایعات پیرامون بازگشت بازیکنان و تغییرات احتمالی در ترکیب تیم تأکید کرد: «در شرایط فعلی مهمترین موضوع حفظ تمرکز و اتحاد مجموعه تیم است و همه باید برای رسیدن به اهداف پرسپولیس در کنار یکدیگر باشند.»