به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را در حاشیه تمرین پرسپولیس درباره وضعیت نقل‌وانتقالات سرخپوشان گفت: «تا زمانی که فصل به پایان نرسد، هیچ فهرستی از بازیکنان ورودی و خروجی اعلام نخواهد شد.»

وی همچنین درباره تهیه لیست خرید برای فصل آینده اظهار کرد: «هنوز وارد این مرحله نشده‌ایم. ابتدا باید وضعیت قرارداد اعضای کادرفنی مشخص شود و سپس درباره نیازهای تیم و فهرست نقل‌وانتقالات تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»

سرمربی پرسپولیس با اشاره به شرایط نامشخص ادامه مسابقات افزود: «وظیفه ما این است که تمرینات را با کیفیت مطلوب دنبال کنیم. اگر تصمیم به برگزاری مسابقات گرفته شود، آماده خواهیم بود و اگر هم چنین اتفاقی رخ ندهد، برنامه‌های خود را طبق روال انجام داده‌ایم.»

اوسمار درباره ارتباط خود با مدیران باشگاه نیز گفت: «در مدت دوری از ایران، ارتباط مستمری با مدیران باشگاه داشتیم و تلاش همه این بود که خواسته هواداران برای حضور پرسپولیس در رقابت‌های آسیایی محقق شود.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تیم ملی ایران اظهار داشت: «به اعتقاد من تیم ملی در نیمه دوم عملکرد بهتری نسبت به نیمه اول داشت و با توجه به شرایط موجود، در مسابقات آینده می‌تواند نمایش بهتری ارائه کند.»

سرمربی سرخپوشان درباره وضعیت وحید امیری نیز گفت: «او یکی از چهره‌های پرافتخار پرسپولیس است. در حال حاضر روند درمانی خود را دنبال می‌کند و با درخواستش برای حضور در کنار تیم و شرکت در تمرینات موافقت کردیم.»

اوسمار در پایان با اشاره به برخی شایعات پیرامون بازگشت بازیکنان و تغییرات احتمالی در ترکیب تیم تأکید کرد: «در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوع حفظ تمرکز و اتحاد مجموعه تیم است و همه باید برای رسیدن به اهداف پرسپولیس در کنار یکدیگر باشند.»

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