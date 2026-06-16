طعنه تاجرنیا به ساپینتو پس از درخشش رامین رضاییان
عملکرد مؤثر رامین رضاییان در دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، با واکنشهای گستردهای در فضای فوتبال کشور همراه شد و علی تاجرنیا نیز در پیامی به نمایش این بازیکن اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری که با تساوی ۲ بر ۲ مقابل نیوزیلند به پایان رسید، از عملکرد تأثیرگذار رامین رضاییان بهره برد. مدافع راست ملیپوش ایران نقش مستقیمی در هر دو گل تیمش ایفا کرد و یکی از چهرههای شاخص این مسابقه بود.
رضاییان ابتدا با حضور مؤثر در محوطه جریمه موفق شد گل نخست ایران را به ثمر برساند. او سپس با ارسال دقیق از جناح راست، زمینهساز گل دوم تیم ملی شد تا محمد محبی نیز نام خود را در فهرست گلزنان این مسابقه ثبت کند.
نمایش این بازیکن پس از پایان مسابقه بازتاب قابل توجهی در میان اهالی فوتبال و کاربران فضای مجازی داشت. در همین راستا، علی تاجرنیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به عملکرد رضاییان واکنش نشان داد.
توئیت تاجرنیا از سوی برخی مخاطبان به عنوان کنایهای به تصمیمات ریکاردو ساپینتو در استقلال تعبیر شد؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره جایگاه و نقش رضاییان در فوتبال ایران را به جریان انداخت.
تاجرنیا نوشت: «این رامین است. یک گل هوشمندانه زد و یک پاس استادانه داد تا یک تنه سهم مهمی در اولین بازی ایران در مقابل نیوزیلند داشته باشد. اما آن شخص!!! رامین و بسیاری دیگر از بازیکنان خوب ما را نیمکتنشین کرد تا به ما بگوید نظرش مهمتر از منافع و مصالح باشگاه است.»