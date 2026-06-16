توافق شخصی آرسنال با ستاره فرانسه در جام جهانی

به گزارش ایلنا، این باشگاه شمال لندنی پیشرفت بسیار چشمگیری در تلاش‌های خود برای به خدمت گرفتن این ملی‌پوش مطرح فرانسوی داشته است. نشریه کوریره دلا سرا گزارش داده که کونه در ابتدا انتقال پر زرق و برق تابستانی به پاری‌سن‌ژرمن را ترجیح می‌داد و به همین دلیل پیشنهاد اتلتیکو مادرید را رد کرد. با این حال، از آنجا که قهرمان فرانسه تمایلی برای رسمی کردن علاقه خود نشان نداد، آرسنال از این فرصت نهایت استفاده را برد تا با نزدیکان این بازیکن برای انتقال به ورزشگاه امارات به توافق برسد.

رم زیر تیغ و فشار مالی یوفا

این باشگاه حاضر در سری‌آ برای برآورده کردن تعهدات سخت‌گیرانه بازی جوانمردانه مالی، تحت فشار شدیدی قرار دارد تا پیش از ۳۰ ژوئن با فروش یک بازیکن موافقت کند. جالوروسی در ابتدا ارزش هافبک ستاره خود را که زیر نظر جان پیرو گاسپرینی به دوران اوج رسیده، ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده بود. با این حال، به دلیل نیاز مبرم آن‌ها به تراز کردن حساب‌های مالی خود قبل از مهلت پایان ماه، کارشناسان نقل و انتقالات بر این باورند که یک بسته پیشنهادی تعدیل‌شده در حدود ۴۵ میلیون یورو می‌تواند رم را راضی کند.

آرتتا به دنبال یک گزینه پویا و متفاوت

گفته می‌شود میکل آرتتا این بازیکن قدرتمند ۲۵ ساله را یک راهکار تاکتیکی ایده‌آل برای کاهش بارهای دفاعی می‌داند که در حال حاضر بر دوش دکلان رایس، هافبک ملی‌پوش انگلیسی است. توانایی فوق‌العاده کونه در انتقال توپ به جلو با سرعت بالا می‌تواند پویایی و سرعت بیشتری به مرکز زمین آرسنال تزریق کند. حضور او یک گزینه فنی کاملاً متمایز نسبت به مارتین زوبیمندی خواهد بود؛ بازیکنی که سبک بازی کندتر او به مرور زمان برای سیستم روان و شناور آرتتا نامناسب تشخیص داده شده است.

نمایش در جام جهانی پیش از ارسال پیشنهاد رسمی

کونه اکنون تمرکز خود را روی بازی‌های ملی خواهد گذاشت؛ چرا که فرانسه کار خود را در جام جهانی با یک دیدار سخت و افتتاحیه مقابل سنگال آغاز می‌کند. نمایندگان این بازیکن مصمم هستند تا این انتقال را پیش از ضرب‌الاجل مالی باشگاه ایتالیایی در پایان ماه به سرعت پیش ببرند. آرسنال اکنون باید زمان‌بندی و ساختار اولین پیشنهاد رسمی خود را به دقت نهایی کند تا از به سرانجام رسیدن این خرید بزرگ و جنجالی اطمینان حاصل کند.

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