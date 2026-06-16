«به خدا فقط یک تکان ناخودآگاه بود»

به گزارش ایلنا و به نقل از بی‌بی‌سی، فیفا پس از بازبینی تصاویر مرکز داوران در دالاس، داور ویدئویی، ایوانز، را در پی جنجال‌های مربوط به حرکت دستش در جریان پخش زنده پیش از پیروزی ۷-۱ آلمان مقابل کوراسائو در جام جهانی، تبرئه کرد.

این داور استرالیایی در حالی که تصاویرش پیش از شروع بازی روی آنتن جهانی رفته بود، در حال نشان دادن علامت «OK» به صورت برعکس با دست راست خود دیده شد. این حرکت در فضای مجازی به شدت جلب توجه کرد؛ چرا که این نشان می‌تواند هم به عنوان یک شوخی بی‌خطر و هم به عنوان نمادی وابسته به گروه‌های نژادپرست سفیدپوست تفسیر شود. فیفا پس از بررسی‌های خود تأیید کرد که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین انضباطی فیفا توسط ایوانز پیدا نکرده است و به همین دلیل او می‌تواند به عنوان یکی از داوران تورنمنت به کار خود ادامه دهد.

ایوانز اتهامات مربوط به عمدی بودن این حرکت را رد کرد

ایوانز در ادامه با قاطعیت هرگونه تعمدی بودن این حرکت یا تلاش برای انتقال پیامی خاص از طریق آن را تکذیب کرد. این داور ۳۸ ساله توضیح داد که این حرکت صرفاً یک عادت بدنی و ناخودآگاه بوده و به هیچ وجه یک اقدام آگاهانه نبوده است.

ایوانز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حواشی ایجاد شده پس از این اتفاق، به هیچ وجه بازتاب‌دهنده شخصیت واقعی من نیست. البته من کاملاً درک می‌کنم که چه برداشت‌هایی از این حرکت صورت گرفته و از این بابت متأسفم، اما می‌خواهم خیلی شفاف و قاطع بگویم که من هرگز آگاهانه یا عمداً این نماد اشاره‌شده را با دستم نساخته‌ام. تصاویر ثبت‌شده در ادامه‌ی مسابقه نشان می‌دهد که من بارها این حرکت را در حالی که یک خودکار بین انگشتانم بود، تکرار کرده‌ام. قضاوت در جام جهانی بزرگ‌ترین افتخار دوران حرفه‌ای من است و مشتاقانه منتظر کمک به همکارانم در ادامه این تورنمنت هستم.»

درخواست گروه‌های ضد تبعیض برای بررسی دقیق ماجرا

این اتفاق باعث بروز نگرانی‌هایی در میان سازمان‌های ضد تبعیض از جمله موسسه "Fare" شد؛ نهادی که در مسائل مربوط به نژادپرستی و تبعیض در فوتبال با فیفا و یوفا همکاری نزدیکی دارد.

پیش از اینکه فیفا نتایج بررسی‌های خود را اعلام کند، نهاد Fare اظهار داشت: «طبق نظر کارشناسان ما، حرکت استفاده‌شده به وضوح شبیه به همان علامت برعکس OK است که به عنوان نماد "قدرت سفیدپوستان" در محافل جهانی راست افراطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این جنجال همچنین از این جهت حساسیت‌زا شد که اتحادیه ضد افترا (ADL) در سال ۲۰۱۹، پس از استفاده گسترده از این علامت به عنوان یک تاکتیک تحریک‌آمیز توسط گروه‌های افراطی، آن را به بانک اطلاعاتی نمادهای ترویج‌دهنده نفرت خود اضافه کرده بود.

بازگشت تمرکز به وظایف داوری در اتاق کار

با پایان یافتن تحقیقات فیفا و عدم جریمه یا محرومیت انضباطی، ایوانز به نقش خود در تیم داوری این تورنمنت ادامه خواهد داد. با این حال، در پخش‌های زنده اخیر مشخص شده است که داوران VAR از این پس به جای نگاه کردن به دوربین‌ها، تمام تمرکز خود را روی مانیتورهایشان معطوف کرده‌اند تا احتمال تکرار حواشی مشابه در ادامه جام جهانی به حداقل برسد.

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