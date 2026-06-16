هشدار جدی به هری کین و شرکا
رونمایی از صخره نسل جدید کرواتها در افتتاحیه دالاس
تیم ملی انگلستان در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در حالی روز چهارشنبه در دالاس به مصاف کرواسی میرود که باید به شدت مراقب لوکا ووشکوویچ، مدافع وسط نابغه و پدیده نسل جدید شطرنجیها باشد.
به گزارش ایلنا، ووشکوویچِ بااستعداد و آیندهدار ممکن است پس از گذراندن یک فصل درخشان در بوندسلیگا با پیراهن هامبورگ و در بحبوحه گمانهزنیها درباره آینده بلندمدتش در تاتنهام، در این دیدار از گروه L در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
این مدافع جوان هنوز در یک بازی رسمی برای اسپرز به میدان نرفته است، اما باشگاه شمال لندنی در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱۲ میلیون پوند برای به خدمت گرفتن این مدافع نوجوان هزینه کرد و او در طول دوران حضورش در تیمهای مختلف به عنوان بازیکن قرضی، به یکی از جذابترین استعدادهای اروپا تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات خبرگزاری پریس اسوسیشن، پیشنهاد ۳۰ میلیون پوندی برایتون برای خرید این مدافع وسط گلزن، آخر هفته گذشته توسط تاتنهام رد شد، اما این تازه میتواند شروع هجمهها و پیشنهادات متعدد برای این بازیکن ۱۹ ساله باشد.
هری بروک، مربی توسعه فوتبال که پیش از این با بازیکنان سابق و فعلی تاتنهام کار کرده است، پیشبینی کرد که ووشکوویچ میتواند روزی با رقمی بالاتر از رکورد ۸۰ میلیون پوندی هری مگوایر به فروش برسد.
بروک در گفتگو با PA اظهار داشت: «این مدافع وسط میتواند پتانسیل ارزشگذاری بالای ۸۰ میلیون پوند را داشته باشد. شما اینجا با بازیکنی روبهرو هستید که پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیکن نسل جدید را دارد. کاری که او در حال انجام دادنش است به هیچ وجه عادی و رایج نیست.»
ووشکوویچ که متولد اسپلیت است، به دلیل قوانین جدید برگزیت تابستان گذشته به طور رسمی به تاتنهام ملحق شد، اما پس از یک دوره حضور قرضی موفق در وسترلو بلژیک پا به شمال لندن گذاشت و اولین بازی خود را با گلزنی در یک دیدار دوستانه پیشفصل مقابل ردینگ جشن گرفت.
با این حال کادر فنی تصمیم گرفت که یک انتقال قرضی دیگر برای او بهترین گزینه است و جابهجایی او در ماه اوت به هامبورگ، یک شاهکار از آب درآمد.
ووشکوویچ در تیم منتخب فصل بوندسلیگا قرار گرفت، جایزه گل سال لیگ را از آن خود کرد و چهار بار به عنوان بهترین بازیکن جوان ماه انتخاب شد.
او در ۳۰ بازی خود در آلمان ۶ گل به ثمر رساند، اما در شرایطی که هنوز مسیر واضحی برای او در تاتنهام وجود ندارد، بزرگترین باشگاههای جهان شروع به چرخش به دور این ستاره کروات کردهاند.
همین درخشش منجر به پیشنهاد غافلگیرکننده روز جمعه از سوی برایتون شد و پیشبینی میشود تابستان پرحادثهای در انتظار ووشکوویچ باشد؛ اما تمرکز اصلی او روی بازی افتتاحیه روز چهارشنبه مقابل انگلستان و مهار کین خواهد بود؛ یعنی آخرین استعداد نسل جدید که از اسپرز بیرون آمده است.
از بوندسلیگا تا دوئل با هری کین در دالاس
بروک که بازیکنان لیگ برتر را با برنامه توسعه فوتبال اختصاصی خود یعنی RH10 تمرین میدهد، به انگلستان هشدار داد که باید مراقب ویژگیهای موثر ووشکوویچ روی ضربات ایستگاهی باشد.
بروک گفت: «من با بازیکنی در بوندسلیگا کار میکنم که فصل گذشته مقابل او قرار گرفت و میگفت اصلاً نمیتوانست باور کند او چقدر خوب است. او بازی را با شرایط و سبک خودش پیش میبرد. بهترین بازیکنان میتوانند مسیر را پیدا کنند و کسانی نیستند که نیاز به گنجانده شدن در سیستمهای خاصی داشته باشند، آنها خودشان راهحلها را خلق میکنند. او به عنوان یک مدافع فوقالعاده مسلط است، بازی را خیلی خوب میخواند، در نبردهای هوایی بینظیر عمل میکند و به طور طبیعی با هر دو پا راحت است.»
غول جدید کرواتها؛ کپی برابر اصل راموس و پهپه
این مربی در پایان تمجیدهای خود از مدافع کروات افزود: «او فقط همان غریزه لازم را دارد و در هر دو محوطه جریمه مانند یک آهنربا توپ را به سمت خود جذب میکند؛ این چیزی است که شما خیلی به ندرت در فوتبال میبینید. این ویژگی شبیه به سرخیو راموس یا پهپه است که توپ تمایل دارد در مناطقی به این بازیکنان برسد که آنها بتوانند واقعاً از نظر دفاعی و هجومی روی بازی تأثیر بگذارند. این شانس و اقبال نیست، بلکه داشتن همان غریزه، کاریزما و تاثیرگذاری بالا در زمین است.»