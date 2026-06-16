رکورد دیوانهوار تاریخ بعد از ۶۸ سال زنده شد
دیروز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با خلق نتایجی عجیب و باورنکردنی همراه بود و رکوردی تاریخی و بیسابقه پس از سال ۱۹۵۸ تکرار شد.
به گزارش ایلنا، با ثبت تساوی ۲-۲ تیم ملی ایران برابر نیوزیلند در آخرین ساعات شب، یک نقطه عطف تاریخی دیگر نیز در این تورنمنت به ثبت رسید.
این اتفاق تنها دومین بار در تاریخ نزدیک به ۱۰۰ ساله جام جهانی بود که چهار مسابقه در یک روز واحد با نتیجه تساوی به پایان میرسید. آخرین باری که چنین رویداد عجیبی در دنیای فوتبال رخ داد، به سال ۱۹۵۸ بازمیگردد.
البته در آن دوره از مسابقات که به میزبانی سوئد برگزار میشد، در یک روز هشت مسابقه به صورت همزمان انجام شد که همین موضوع، ثبت چهار تساوی را کمی طبیعیتر و کمرنگتر جلوه میداد.
حالا کسی چه میداند، اگر دیروز هم چهار بازی دیگر برگزار میشد چه اتفاقی رقم میخورد؟ شاید رکورد هشت تساوی در یک روز ثبت میشد.