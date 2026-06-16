لیست ۱۳ هزار پدر فراری روی میز دولت آمریکا

به گزارش ایلنا، آرژانتین همواره به خاطر فرهنگ فوتبالی خاص خود و حمایت‌های بی‌مرز هوادارانش شناخته شده است؛ تماشاگرانی که تیم ملی کشورشان را به هر نقطه‌ای از جهان که برود همراهی می‌کنند و جوی شبیه به بازی‌های خانگی را برای آلبی‌سلسته رقم می‌زنند. همین حضور پررنگ اکنون با تمرکز فزاینده دولت بر روی مسئولیت‌های فردی شهروندان پیوند خورده است.

دولت آرژانتین اخیراً بر روی لزوم پاسخگویی شهروندان فراتر از دنیای ورزش تاکید کرده و مایه افتخار ملی را به رعایت تعهدات قانونی و مالی گره زده است. تحت برنامه‌ای به نام «سکوهای امن»، مقامات این کشور تلاش‌های خود را برای شناسایی افرادی که پرونده‌های قضایی باز دارند یا از انجام وظایف مالی خود، به ویژه پرداخت نفقه فرزندان سر باز می‌زنند، گسترش داده‌اند. این اقدام در داخل کشور به عنوان بخشی از یک جنبش بزرگتر برای تقویت اجرای قانون و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، مورد حمایت قرار گرفته است.

توسعه طرح غربالگری جام جهانی؛ فراتر از امنیت استادیوم‌ها

مقامات آرژانتینی در راستای اجرای این سیاست، لیستی شامل نام حدود ۱۳ هزار فرد را که در پرداخت نفقه فرزندان خود کوتاهی کرده‌اند، در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده‌اند. هدف اصلی از این کار، جلوگیری از ورود این افراد به ورزشگاه‌های محل برگزاری جام جهانی است؛ با این استدلال که تعهدات شخصی افراد باید پیش از حضور در این مسابقات انجام شود. پیام صریح مقامات آرژانتین این است که بی‌توجهی مالی به فرزندان با حضور در رویدادهای ورزشی بزرگ و پرهزینه همخوانی ندارد.

البته این لیست فقط به پرونده‌های مالی و نفقه محدود نمی‌شود. نام افرادی با سابقه جرایم خشن نیز در این فهرست گنجانده شده است تا دایره افراد تحت تعقیب در این چارچوب قانونی گسترده‌تر شود. خورخه ماکری، شهردار بوئنوس آیرس، با حمایت کامل از این رویکرد تاکید کرد افرادی که در انجام مسئولیت‌های خود در داخل کشور ناکام بوده‌اند، نباید اجازه ورود به استادیوم‌های خارج از کشور را داشته باشند.

پشت پرده اجرای گسترده سیاست «سکوهای امن»

برنامه «سکوهای امن» از زمان توسعه خود در سال ۲۰۲۳، بیش از چهار میلیون تماشاگر را در جریان فرآیند برگزاری بیش از ۱۳۰۰ مسابقه فوتبال در کشور آرژانتین غربالگری کرده است. مقامات در جریان این عملیات‌ها، موفق به شناسایی بیش از هزار فرد با حکم جلب قضایی شده و محرومیت‌های متعددی را برای ورود به ورزشگاه‌ها صادر کرده‌اند.

به گفته مقامات، این سیستم به ابزاری کلیدی برای مدیریت دسترسی به اماکن ورزشی تبدیل شده و اجرای قوانین مالی را با تدابیر امنیت عمومی پیوند زده است. همکاری فعلی با مقامات آمریکایی برای جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان امتداد بین‌المللی همین سیاست داخلی تلقی می‌شود.

حمایت از این طرح در بخش‌هایی از جامعه آرژانتین افزایش یافته و برخی آن را الگویی می‌دانند که می‌تواند در دیگر نقاط جهان نیز پیاده‌سازی شود. موافقان استدلال می‌کنند که نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر به حفظ حقوق کودکان و حمایت از خانواده‌ها کمک می‌کند. رویکرد آرژانتین بحث‌های گسترده‌ای را درباره این موضوع باز کرده است که تا چه حد می‌توان دسترسی به رویدادهای ورزشی را به تعهدات قانونی و شهروندی مشروط کرد؛ اقدامی که تاثیر سیاست‌های داخلی این کشور را به یکی از بزرگترین صحنه‌های جهانی فوتبال کشانده است.

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